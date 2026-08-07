Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε το διαγωνισμό για την αναβάθμιση του ΣΕΦ – Προς νέα δημοπράτηση το έργο, καμία ανησυχία στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Από την αρχή θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), καθώς δεν εγκρίθηκε η συμφωνία που επρόκειτο να υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία, αφού με δύο αποφάσεις του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαπιστώθηκαν παραλείψεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης.

Αυτό οδήγησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο έχει αναλάβει τη διενέργεια του διαγωνισμού στο να ακυρώσει την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία και να προχωρήσει άμεσα σε επαναπροκήρυξη. Ο αρχικός διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί στις 4 Μαΐου, με την ΤΕΚΑΛ να αναδεικνύεται μειοδότρια εταιρεία, ενώ στις 5 Ιουνίου το ΤΕΕ είχε προχωρήσει στην κατακύρωση του έργου υπέρ της.

Ο νέος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου στην έδρα του ΤΕΕ, ενώ την Πέμπτη (6/8) αποσφραγίστηκαν οι προσφορές. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται περίπου σε 25 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το Επιμελητήριο ανέλαβε την πραγματοποίηση του διαγωνισμού μετά από εγκεκριμένη από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμβαση που υπέγραψε με το ΣΕΦ.

Καμία ανησυχία στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Πάντως, η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί ανησυχία στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία συνεχίζει κανονικά το σχέδιό της για την ανακατασκευή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το να βυθιστεί το παρκέ μερικά μέτρα, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα και να έρθουν οι κερκίδες πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος βάζουν σε εφαρμογή τα δικά τους πλάνα, περιμένοντας από την πολιτεία να ολοκληρώσει την ενεργειακή αναβάθμιση, που αφορά την οροφή, αλλά και το περιμετρικό κομμάτι του φαληρικού σταδίου, όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης και της ΚΑΕ Ολυμπιακός.