Ρόδρι: Η Μπαρτσελόνα κερδίζει τη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον κορυφαίο Ισπανό μέσο

Μια μεταγραφική υπόθεση που έμοιαζε τελειωμένη, αλλάζει ξαφνικά πορεία και προκαλεί αίσθηση στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Ο Ρόδρι, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θεωρούταν το μεγάλο μεταγραφικό όνειρο της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και ανατρέπει τα δεδομένα.

Η πλειοψηφία των ισπανικών και βρετανικών Μέσων ενημέρωσης έκανε λόγο για πλήρη συμφωνία ανάμεσα στον Ισπανό μέσο και τη «Βασίλισσα», με το μόνο που να απομένει να είναι η τελική συνεννόηση μεταξύ των δύο συλλόγων. Μια διαδικασία που εκτιμούνταν ότι δεν θα παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά τις τελευταίες ώρες, καθώς όλα δείχνουν πως ο Ρόδρι βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε μια εντυπωσιακή μετακίνηση στην Μπαρτσελόνα.

Σε ανάρτησή του, ο γνωστός Ιταλός αθλητικογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρει πως: «Η Μπαρτσελόνα έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Ρόδρι για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του, μετά την πρόταση που στάλθηκε στον μάνατζέρ του.

Ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων με τη Μάντσεστερ Σίτι, προκειμένου να προχωρήσουν οι συζητήσεις για το ποσό της μεταγραφής και να ολοκληρωθεί η συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Το «μπρα ντε φερ» της Μπαρτσελόνα για τον Ρόδρι

Η αλλαγή πορείας του Ισπανού άσου έχει προκαλέσει αίσθηση και ήδη από την Καταλονία έρχονται οι πρώτες εξηγήσεις για το πώς οδηγήθηκε αυτή η υπόθεση σε ανατροπή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sport», η Μπαρτσελόνα άσκησε έντονη πίεση για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, όχι μόνο μέσω της διοίκησης αλλά και μέσω του αγωνιστικού της περιβάλλοντος. Ο Χάνσι Φλικ φέρεται να επικοινώνησε προσωπικά με τον Ρόδρι, παρουσιάζοντάς του το πλάνο του και προσπαθώντας να τον πείσει να επιλέξει την Καταλονία.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξαν και αρκετοί συμπαίκτες του στην εθνική Ισπανίας, οι οποίοι προσπάθησαν να τον πείσουν να ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα αντί να μετακομίσει στη Μαδρίτη. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Λαμίν Γιαμάλ φέρεται να είχε ενεργή συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή.

Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα μίλησαν στον Ρόδρι με τα καλύτερα λόγια για το αγωνιστικό πρότζεκτ του συλλόγου, το κλίμα στα αποδυτήρια, αλλά και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας.

Ο Ρόδρι θεωρεί ότι ταιριάζει περισσότερο στην Μπαρτσελόνα

Η «OkDiario» υποστηρίζει πως ο Ρόδρι προτιμά τον τρόπο λειτουργίας της μεσαίας γραμμής της Μπαρτσελόνα σε σχέση με εκείνον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ισπανός μέσος γνωρίζει ήδη αρκετούς από τους πιθανούς νέους συμπαίκτες του, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, γεγονός που θεωρεί ότι θα έκανε πιο εύκολη την προσαρμογή του στην Καταλονία.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα έπρεπε πρώτα να αποδεσμεύσει χώρο στο ρόστερ της προτού προχωρήσει σε νέες σημαντικές μεταγραφές.

🚨 Rodri has officially REJECTED Real Madrid. ❌🤍 The reasons Rodri gave Real Madrid for choosing to sign for Barcelona: 🔸 Barça’s style of play suits him better than Real Madrid’s.

🔸 Pep Guardiola’s influence and legacy played a key role.

🔸 He has stronger relationships… pic.twitter.com/NLJ6wD0hV2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 6, 2026

Δεν ήταν όλοι στη Ρεάλ πεπεισμένοι για τον Ρόδρι

Αξίζει να σημειωθεί πως στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπήρχε απόλυτη ομοφωνία για την απόκτηση του Ρόδρι. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, φερόταν αρχικά επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική απόκτησης του πρώην παίκτη της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ορισμένα στελέχη του συλλόγου θεωρούσαν επίσης πως το αγωνιστικό προφίλ του Ισπανού μέσου ίσως δεν ταίριαζε απόλυτα με το στυλ που θέλει να εφαρμόσει ο Ζοσέ Μουρίνιο στη νέα του ομάδα, με έμφαση σε ένα πιο άμεσο και κάθετο ποδόσφαιρο.

Ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν μάλιστα πως η Ρεάλ αποφάσισε να κινηθεί πιο δυναμικά για τον Ρόδρι και λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης στη Μαδρίτη, η οποία επιθυμεί μια ομάδα με περισσότερους Ισπανούς ποδοσφαιριστές.

Όλα δείχνουν πλέον πως ο Ρόδρι βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, με τους φίλους των «μπλαουγκράνα» να ετοιμάζονται να απολαύσουν έναν από τους κορυφαίους μέσους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.