ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ 0-1: Ηττήθηκε και ψάχνει την ανατροπή στις Βρυξέλλες

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Βέλγοι πέτυχαν το μοναδικό γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο, ενώ οι γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο και δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την υπεροχή τους.

Το γρήγορο γκολ του Τσβέτκοβιτς διαμόρφωσε από νωρίς τις συνθήκες της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ ανέλαβε την κατοχή της μπάλας, πίεσε την αντίπαλη άμυνα και δημιούργησε ευκαιρίες, όμως δεν βρήκε το γκολ της ισοφάρισης.

Η Άντερλεχτ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της με οργανωμένη άμυνα και περιόρισε τους διαθέσιμους χώρους προς την εστία του Κόσεμανς. Ο ΠΑΟΚ καλείται πλέον να ανατρέψει το αποτέλεσμα στη ρεβάνς των Βρυξελλών, προκειμένου να συνεχίσει την πορεία του προς τη League Phase της διοργάνωσης.

Προβάδισμα για την Άντερλεχτ στο 17ο δευτερόλεπτο

Η αναμέτρηση άρχισε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον ΠΑΟΚ. Μόλις στο 17ο δευτερόλεπτο, ο Ζίβκοβιτς δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα και ο Τσβέτκοβιτς εκμεταλλεύτηκε το λάθος, στέλνοντάς την στα δίχτυα για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν άμεσα. Στο 3ο λεπτό, ο Ζαφείρης επιχείρησε σουτ, όμως η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 6ο λεπτό ο Γκόμες δοκίμασε ένα μακρινό σουτ χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΟΚ ανέκτησε σταδιακά τον έλεγχο και επέβαλε τον ρυθμό του, με την Άντερλεχτ να αμύνεται στο δικό της μισό. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, παρέμεναν επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Στο 15ο λεπτό, ο Τσβέτκοβιτς μπήκε στη μεγάλη περιοχή, αλλά σούταρε άουτ υπό την πίεση του Γκόμες.

Οι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ και το χαμένο πέναλτι

Ο Κωνσταντέλιας ανέλαβε σημαντικό μέρος της δημιουργίας του ΠΑΟΚ. Στο 19ο λεπτό, απέφυγε αντιπάλους μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά το γύρισμά του κατέληξε στον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ.

Η σημαντικότερη ευκαιρία έως εκείνο το σημείο καταγράφηκε στο 29ο λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας απέφυγε τρεις αντιπάλους και πάσαρε στον Τάισον, το πλασέ του οποίου πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Ο Βραζιλιάνος απείλησε ξανά στο 33ο λεπτό με σουτ από την αριστερή πλευρά, χωρίς να βρει στόχο.

Η πίεση του ΠΑΟΚ οδήγησε σε πέναλτι στο 34ο λεπτό, όταν ο Κωνσταντέλιας απέφυγε τον Λανσάνα και ανατράπηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση στο 35ο λεπτό, όμως ο Κόσεμανς απέκρουσε.

Ο Μύθου πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς είχε εισέλθει στη μεγάλη περιοχή πριν από την εκτέλεση του πέναλτι. Το σκορ, συνεπώς, παρέμεινε στο 0-1.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ ζήτησε νέο πέναλτι για πάτημα του Πετρό στον Κωνσταντέλια. Ο διαιτητής Μουνουέρα εξέτασε τη φάση μέσω VAR, αλλά υπέδειξε φάουλ του Ζίβκοβιτς στην αρχή της επίθεσης. Η Άντερλεχτ διατήρησε έτσι το προβάδισμά της έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η πίεση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Αλέσιο Λίσι πραγματοποίησε την πρώτη αλλαγή του με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο Ελουστόντο αντικατέστησε τον Χατζηδιάκο και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την κατοχή της μπάλας, αλλά δυσκολεύτηκαν να διασπάσουν την οργανωμένη αμυντική γραμμή της Άντερλεχτ. Στο 57ο λεπτό, ο Κωνσταντέλιας εκτέλεσε φάουλ και ο Μιχαηλίδης έκανε κεφαλιά-γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, χωρίς κάποιος συμπαίκτης του να προλάβει την μπάλα.

Στο 63ο λεπτό, ο Λίσι προχώρησε σε δύο ακόμη αλλαγές. Οι Μπάμπα και Τέιλορ πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο αντί των Γκόμες και Σανταμαρία. Ένα λεπτό αργότερα, ο Πετρό τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Παρά την αυξημένη πίεση και την κατοχή της μπάλας, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να δημιουργήσει πολλές καθαρές ευκαιρίες. Στο 66ο λεπτό, ο Κωνσταντέλιας επιχείρησε σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών.

Η είσοδος του Γερεμέγεφ και η μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ πέρασε στη συνέχεια τον Γερεμέγεφ στη θέση του Τάισον, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της ομάδας του μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Σουηδός επιθετικός απείλησε στο 73ο λεπτό με πλασέ, όμως ο Κόσεμανς μπλόκαρε την μπάλα. Στο επόμενο λεπτό, ο Τέιλορ επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο κατέληξε άουτ.

Στο 77ο λεπτό, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε φάουλ και ο Μπάμπα πήρε την κεφαλιά, χωρίς να στείλει την μπάλα προς την εστία.

Η Άντερλεχτ περιόρισε τον ρυθμό στα τελευταία λεπτά και επιχείρησε να διατηρήσει την κατοχή μακριά από την περιοχή της. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να αναζητεί την ισοφάριση και δημιούργησε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Κωνσταντέλιας έβγαλε σέντρα προς το κέντρο της περιοχής, ο Γερεμέγεφ άλλαξε την πορεία της μπάλας και ο Ζαφείρης επιχείρησε σκαστό σουτ. Ο Κόσεμανς αντέδρασε αποτελεσματικά και απέκρουσε σε κόρνερ, διατηρώντας το 0-1.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε την Άντερλεχτ να παίρνει το προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το αμυντικό λάθος στην έναρξη του αγώνα και το χαμένο πέναλτι, παρά την αγωνιστική υπεροχή και την πίεση που άσκησε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Η ελληνική ομάδα χρειάζεται πλέον νίκη στη ρεβάνς των Βρυξελλών, προκειμένου να ανατρέψει τα δεδομένα και να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.