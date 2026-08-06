Σιβηρία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ομσκ – Οκτώ τραυματίες – BINTEO

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Ομσκ της Σιβηρίας, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε ομάδα πεζών που βρίσκονταν σε νησίδα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία, ο οδηγός, γεννημένος το 1962, έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα να ανέβει στη νησίδα και να παρασύρει τους πεζούς που περίμεναν εκεί.
Εξετάζεται αν ο οδηγός υπέστη πρόβλημα υγείας
Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επτά πεζοί, καθώς και ο ίδιος ο οδηγός, οι οποίοι φέρουν τραυματισμούς διαφορετικής βαρύτητας.
Πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσαν στο TASS ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν στο ενδεχόμενο ο 64χρονος να υπέστη αιφνίδιο πρόβλημα υγείας, πιθανότατα καρδιακό επεισόδιο, λίγο πριν από το ατύχημα.
Αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας
Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η απόφαση για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη θα ληφθεί αφού διαπιστωθεί η βαρύτητα των τραυματισμών και ολοκληρωθεί η διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν τον οδηγό να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.
⚠️ Warning Graphic video: In Siberia’s Omsk, a car ploughed into a group of pedestrians after its 64-year-old driver lost control at an intersection and mounted a traffic island.
Eight people, including the driver, were injured and taken to hospital. Police are investigating the… pic.twitter.com/azXY7UFUfA
— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) August 6, 2026