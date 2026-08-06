Σιβηρία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Ομσκ – Οκτώ τραυματίες – BINTEO

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Ομσκ της Σιβηρίας, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε ομάδα πεζών που βρίσκονταν σε νησίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία, ο οδηγός, γεννημένος το 1962, έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα να ανέβει στη νησίδα και να παρασύρει τους πεζούς που περίμεναν εκεί.

Εξετάζεται αν ο οδηγός υπέστη πρόβλημα υγείας

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επτά πεζοί, καθώς και ο ίδιος ο οδηγός, οι οποίοι φέρουν τραυματισμούς διαφορετικής βαρύτητας.

Πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσαν στο TASS ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν στο ενδεχόμενο ο 64χρονος να υπέστη αιφνίδιο πρόβλημα υγείας, πιθανότατα καρδιακό επεισόδιο, λίγο πριν από το ατύχημα.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η απόφαση για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη θα ληφθεί αφού διαπιστωθεί η βαρύτητα των τραυματισμών και ολοκληρωθεί η διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν τον οδηγό να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.