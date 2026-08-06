Ιράν: To κοινοβούλιο εξετάζει νομοσχέδιο για την απαγόρευση της εισόδου πλοίων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ

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Μια κοινοβουλευτική επιτροπή του Ιράν εξετάζει ένα προκαταρκτικό νομοσχέδιο που θα απαγόρευε σε πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ και άλλων «εχθρικών» χωρών τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται έναν βουλευτή.

Το σχέδιο νόμου θα επιβάλλει πρόστιμα έως και 20% της αξίας του φορτίου ενός πλοίου για παραβιάσεις των προτεινόμενων περιορισμών.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι η νομοθεσία βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από ειδικούς και ότι το κοινοβούλιο έχει καλέσει ειδικούς να υποβάλουν συστάσεις πριν από την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου.

Ακόμα όπως ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, IRIB, οι χώρες και τα άτομα που «έχουν προκαλέσει ζημιά στο Ιράν» δεν θα λαμβάνουν άδεια διέλευσης έως ότου καταβληθεί αποζημίωση, πρόσθεσε

πηγές: Reuters, Al Jazeera, ΕΡΤ