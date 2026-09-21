Μόλις 12 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μόλις 12 εμπορικά πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούζ το περασμένο Σαββατοκύριακο, αριθμός μειωμένος από τα 35 του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.
  • Η μείωση αυτή οφείλεται στις συνεχιζόμενες εντάσεις στον Κόλπο και στο αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
  • Η εικόνα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλήρης, καθώς αρκετά πλοία διασχίζουν το στενό έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές AIS για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μόλις 12 εμπορικά πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούζ προχθές Σάββατο και χθες Κυριακή, αριθμός μειωμένος από τα 35 το περασμένο Σαββατοκύριακο, υποδεικνύουν προκαταρκτικά δεδομένα που περιήλθαν σήμερα σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος παραμένουν σε αδιέξοδο κι έχουν στην πράξη ανασταλεί.

Κάπνισμα και μοναξιά: Νέα μελέτη αποκαλύπτει μια απρόσμενη σύνδεση

Με κάποιες ενστάσεις

Η εικόνα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλήρης, καθώς αρκετά πλοία διασχίζουν το στενό έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους, στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός κι η στοχοποίησή τους.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ