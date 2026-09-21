Καιρός: Αίθριος με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς – Πού θα βρέξει

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι ηλιόλουστος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σταθερά επίπεδα, φτάνοντας έως τους 33 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν τοπικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο.

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Στιγμιότυπο από τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα και βροχές κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά αναμένονται σήμερα Δευτέρα. Ισχυροί τοπικά άνεμοι θα πνέουν στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σταθερά επίπεδα, φτάνοντας έως τους 33 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στην Αττική, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31 βαθμούς.
  • Βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στο Αιγαίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Hλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά σήμερα Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, αναμένονται ισχυροί τοπικά άνεμοι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις ενώ βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και ίσως και στα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στο Αιγαίο, χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη χώρα.

Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 ως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 ως 33, στην Ήπειρο από 13 ως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 ως 33 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 ως 32, στην Πελοπόννησο από 12 ως 31 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 ως 31, στα Επτάνησα από 17 ως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 ως 30 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 ως 30 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο.

 

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