Μαύρο 24ωρο στην Ουκρανία: Ρωσικό drone σκότωσε δύο εργαζομένους των σιδηροδρόμων – 9 νεκροί και 84 τραυματίες σε όλη τη χώρα

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Δύο εργαζόμενοι στους ουκρανικούς σιδηροδρόμους σκοτώθηκαν και οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν το πρωί της Πέμπτης, όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λοζόβα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Το πλήγμα σημειώθηκε ενώ συρμός βρισκόταν στον σταθμό, με ένα από τα βαγόνια να δέχεται το χτύπημα. Ο πρόεδρος των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, Ολεξάντρ Περτσόβσκι, επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους ήταν εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο.

Η επίθεση στη Λοζόβα αποτέλεσε μέρος ενός νέου κύματος ρωσικών πληγμάτων σε ολόκληρη την Ουκρανία, από τα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα άμαχοι και τραυματίστηκαν άλλοι 84 μέσα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Βίντεο από τον τόπο της επίθεσης:

The first footage from Lozova. russia struck the main railway station. 2 civilians killed. This is all russia has to offer: terror. https://t.co/ui3mqbAJxw pic.twitter.com/NiwvWTfq1d — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) August 6, 2026

Το drone έπληξε βαγόνι μέσα στον σταθμό

Σύμφωνα με τους Ουκρανικούς Σιδηροδρόμους, πριν από την επίθεση είχε σημάνει συναγερμός αεροπορικής επιδρομής, ο οποίος εκτιμάται ότι έδωσε αρκετό χρόνο στους επιβάτες και στους εργαζομένους να κατευθυνθούν στα ειδικά καταφύγια που έχουν εγκατασταθεί στον σταθμό.

Παρά τα μέτρα, το ρωσικό drone έπληξε σιδηροδρομικές υποδομές και βαγόνι που βρισκόταν στον χώρο. Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των οκτώ τραυματιών.

Η Λοζόβα βρίσκεται κοντά στα διοικητικά όρια με την εμπόλεμη περιφέρεια του Ντονέτσκ και έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο κόμβο για την άμυνα και τον ανεφοδιασμό της ανατολικής Ουκρανίας.

More than 20 people injured. Russia dropped more bombs on Kramatorsk. Another multi-story building hit.

-August 5th. pic.twitter.com/oyF1vqc9k9 — 🇬🇧 Richard 🇺🇦 (@UKRRichard) August 6, 2026

Ο τελευταίος μεγάλος σταθμός πριν από το μέτωπο

Μετά τη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων προς το Κραματόρσκ, η Λοζόβα αποτελεί πλέον τον τελευταίο σταθμό στη γραμμή που κατευθύνεται προς τα ανατολικά.

Ο σταθμός χρησιμοποιείται καθημερινά από στρατιώτες, εθελοντές, εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων και κατοίκους που απομακρύνονται από τις περιοχές της πρώτης γραμμής.

Παράλληλα, στη Λοζόβα λειτουργεί κόμβος διέλευσης εκτοπισμένων. Μόνο μέσα στο τελευταίο 24ωρο πέρασαν από αυτόν 282 άνθρωποι, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 50.000 πολίτες.

Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Χαρκόβου, Ολέχ Σινιεχούμποφ, ανακοίνωσε ότι η πόλη του Χαρκόβου και 24 οικισμοί της περιφέρειας δέχθηκαν ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας.

Συνολικά σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν 14, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Russian drone attack on a residential area in Balakliia, Kharkiv region, killed 3 people ‼️ The strike set two homes ablaze and damaged neighboring properties before emergency crews managed to extinguish the fires and secure the scene. pic.twitter.com/64hbaqjfCG — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) August 6, 2026

Στην πόλη Μπαλακλίγια έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, ηλικίας 86 και 69 ετών, και ένας άνδρας 63 ετών. Στο Χάρκοβο τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, ενώ άλλοι πέντε εμφάνισαν οξεία αντίδραση στο στρες.

Ένα οκτάχρονο κορίτσι υπέστη σοβαρό ψυχολογικό σοκ στο χωριό Αντρίιβκα, ενώ μία γυναίκα 65 ετών και ένας άνδρας 70 ετών τραυματίστηκαν στο Πίσκι-Ραντκίβσκι.

Πύραυλοι, βόμβες ολίσθησης και δεκάδες drones

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν εναντίον της περιφέρειας του Χαρκόβου πέντε πυραύλους, τέσσερις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, πέντε drones τύπου Geran-2, τρία τύπου Molniya, έξι FPV drones και ακόμη 60 μη επανδρωμένα αεροσκάφη αγνώστου τύπου.

Στην πόλη του Χαρκόβου υπέστησαν ζημιές πέντε ιδιωτικές κατοικίες, ένα υπόστεγο, δίκτυα ηλεκτροδότησης και δύο οχήματα.

Καταστροφές καταγράφηκαν επίσης σε πολυκατοικίες, σχολεία, αποθήκες, κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, πρατήριο καυσίμων και υποδομές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας.

Τρεις νεκροί και 24 τραυματίες στο Σούμι

Ιδιαίτερα βαρύς ήταν ο απολογισμός και στην περιφέρεια του Σούμι, όπου τρεις άνθρωποι πέθαναν και 24 άμαχοι τραυματίστηκαν.

Μία 40χρονη γυναίκα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί από επίθεση drone στην κοινότητα Πουτίβλ. Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 71 και 60 ετών, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο.

Σε νοσοκομείο πέθανε επίσης μία 13χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί στις 22 Ιουνίου από ρωσική επίθεση σε κατοικία στην κοινότητα Ζνομπ-Νοβχορόντσκε.

Τέλος, ένας 59χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί την 1η Αυγούστου, όταν drone έπληξε το σπίτι του στην κοινότητα Κρασνοπίλια.

Ενδεικτικό της έντασης των επιθέσεων είναι και βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται ρωσικό FPV drone να καταδιώκει άμαχο άνδρα σε δρόμο της περιφέρειας Σούμι.

WATCH: Russian FPV drone pursuing and attacking a civilian man on a street in Sumy, Ukraine. pic.twitter.com/869wLdiVst — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 100 επιθέσεις σε 37 οικισμούς και 18 κοινότητες της περιφέρειας του Σούμι, χρησιμοποιώντας πυροβολικό, όλμους, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών, FPV drones και κατευθυνόμενες βόμβες.

Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στην περιοχή διήρκεσε συνολικά 23 ώρες και 24 λεπτά.

Νεκρός στο Ντονέτσκ, εννέα τραυματίες

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ ένας άμαχος σκοτώθηκε στο Σαντριχόλοβε και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν τα θύματα στη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα, περιοχές που τελούν υπό ρωσική κατοχή και όπου οι ουκρανικές αρχές δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν πλήρη καταγραφή.

Ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό πλοίο με ουκρανικό σιτάρι

Στην Οδησσό, ρωσική επίθεση έπληξε εμπορικό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου, με σημαία Γουινέα-Μπισάου, το οποίο ήταν φορτωμένο με ουκρανικό σιτάρι.

Από το χτύπημα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις. Το κύτος του πλοίου υπέστη ζημιές και ξέσπασε φωτιά, ενώ το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια στην ξηρά.

Ο περιφερειάρχης της Οδησσού, Ολέχ Κίπερ, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εντείνει συστηματικά τις επιθέσεις εναντίον της πολιτικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο ανθρώπινες ζωές όσο και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Είκοσι τραυματίες στη Χερσώνα

Στην περιφέρεια της Χερσώνας τραυματίστηκαν 20 άνθρωποι από ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό, drones και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παραποτάμιους και παράκτιους οικισμούς, καθώς και την πόλη της Χερσώνας.

Στόχοι έγιναν κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Ζημιές υπέστησαν εννέα πολυκατοικίες, 13 ιδιωτικές κατοικίες, πύργος κινητής τηλεφωνίας, ασθενοφόρο, λεωφορείο, γκαράζ και οχήματα.

Έξι τραυματίες από Shahed στο Μικολάιβ

Στην περιφέρεια του Μικολάιβ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση ρωσικού drone τύπου Shahed στην κοινότητα Βοζνεσένσκ.

Πρόκειται για μία γυναίκα 39 ετών και πέντε άνδρες ηλικίας από 31 έως 69 ετών. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους χαρακτηρίστηκε μέτρια αλλά σταθερή.

Από το πλήγμα υπέστησαν ζημιές κτίριο και ειδικά οχήματα εγκατάστασης μεταφορικών υποδομών.

Τραυματίες και καταστροφές σε Ντνιπροπετρόφσκ και Τσερνίχιβ

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ τραυματίστηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 57 και 69 ετών, έπειτα από περισσότερες από 30 ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό και drones στις περιοχές Νικόπολης και Σινελνίκοβε.

Πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, επιχειρήσεις, καταστήματα και υποδομές υπέστησαν ζημιές, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές.

Στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, μία 32χρονη γυναίκα χρειάστηκε ιατρική βοήθεια μετά από επίθεση drone σε επιχείρηση τροφίμων, ενώ μία 76χρονη νοσηλεύεται σε μέτρια κατάσταση μετά από πλήγμα σε κατοικία στη Σεμενίβκα.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.