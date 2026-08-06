«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 37χρονος που προσπάθησε να ταξιδέψει με… οπλοστάσιο στην χειραποσκευή του – Βρέθηκαν 4 μαχαίρια και δύο ψαλίδια κλαδέματος

Την άμεση επέμβαση των αστυνομικών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», προκάλεσε η προσπάθεια ενός 37χρονου αλλοδαπού, να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος, έχοντας αποκρύψει μαχαίρια και ψαλίδια κλαδέματος. στο εσωτερικό της χειραποσκευής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026, κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι αστυνομικοί των Τμημάτων Ασφαλείας και Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα στη χειραποσκευή του 37χρονου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να οδηγηθεί στις αρμόδιες Αρχές, για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, ατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας των αποσκευών, πριν από την επιβίβασή του, σε πτήση με προορισμό το εξωτερικό, εντός της χειραποσκευής που έφερε ο κατηγορούμενος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 μαχαίρια και 2 ψαλίδια κλαδέματος.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, τον οδήγησαν στο Τμήμα Αστυνόμευσης, όπου εις βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.