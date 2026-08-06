Μυστράς: Από παθολογικά αίτια ο θάνατος του 90χρονου σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή

Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος του 90χρονου άνδρα από τον Μυστρά, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη, στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο 55χρονος γιο τους.

Το βράδυ της Τετάρτης (5/8/2026), πραγματοποιήθηκε η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση, στο Νοσοκομείο της Σπάρτης. Ωστόσο, οι Αρχές αναμένουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα, για τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου άνδρα. Επιπροσθέτως, τα σχετικά δείγματα πρόκειται να αποσταλούν από τη Σπάρτη, στα εξειδικευμένα εργαστήρια της Αθήνας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου του θανάτου του, καθώς αναμένεται να ρίξει φως σε σημαντικές πτυχές της υπόθεσης. Κάτοικοι της περιοχής, έχουν καταθέσει ότι είχαν να δουν τον 90χρονο για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, ενώ ο 55χρονος υποστηρίζει πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια, πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθεί, έχοντας πλέον διαφοροποιήσει την υπερασπιστική του γραμμή.

Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι δεν δήλωσε τον θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, συνέχισε να λαμβάνει και τη σύνταξη της μητέρας του, την οποία μέχρι τον θάνατό του εισέπραττε ο 90χρονος.

Τώρα, πρόκειται να ισχυριστεί πως «αγαπούσε υπερβολικά τον πατέρα του» και του ήταν αδύνατο να τον αποχωριστεί, γιαυτό είχε βάλει τη σορό του, στον καταψύκτη.

Πως αποκαλύφθηκε η σορός του ηλικιωμένου

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από πολλές καταγγελίες και υποψίες, εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε καταψύκτη στο σπίτι της οικογένειας στον Μυστρά, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ο 55χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι ο πατέρας του δεν έχασε τη ζωή του από εγκληματική ενέργεια, αλλά από φυσικά αίτια.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και τον ακριβή χρόνο θανάτου να θεωρούνται καθοριστικά, για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.