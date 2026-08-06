Μυστράς: «Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του» λέει ο δικηγόρος του 55χρονου που έκρυβε το πτώμα του πατέρα του σε καταψύκτη

Την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των αρχών για την μακάβρια υπόθεση που αποκαλύφθηκε στον Μυστρά Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος διατηρούσε τη σορό του υπέργηρου πατέρα του σε καταψύκτη επί δυόμισι χρόνια, σε ξενοδοχείο της οικογένειας, ο συνήγορος του συλληφθέντα προχωρά σε μια διαφορετική προσέγγιση των γεγονότων.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος Άγις Κοκκορός, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (6/8) στο Mega, υποστήριξε ότι ο εντολέας του ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στους γονείς του και είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη φροντίδα τους, γεγονός που όπως ισχυρίζεται, μπορεί να εξηγήσει σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά του.

«Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του»

«Υπάρχει κάποια διαδικασία, γιατί για ακρίβεια δεν παραπέμπεται για να απολογηθεί την Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Δεν είναι κακούργημα, δεν θα πάει σε ανακριτή. Απλά ορίστηκε δικάσιμος κατά την ειδική διαδικασία του αυτοφώρου για αύριο. Πήραμε την αναβολή χθες, όπως προβλέπει ο νόμος, και αύριο θα γίνει το δικαστήριο. Κατηγορείται για απάτη κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοκατοχή και βεβαίως τη ψευδή κατάθεση», υπογράμμισε αρχικά.

«Εγώ έχω κληθεί μετά βίας μία ημέρα ως συνήγορός του. Δεν έχω προλάβει ακόμα να παραλάβω αντίγραφα της δικογραφίας, δεν έχω δηλαδή πλήρη εικόνα. Θα είμαι σε θέση να πω πολλά περισσότερα. Αυτό το οποίο εγώ έχω αντιληφθεί από τις πρώτες συζητήσεις μαζί του, όπως με ρωτήσατε, είναι ότι αγαπούσε αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Είχε αναλάβει ο ίδιος τη φροντίδα του, τη φροντίδα τους, με συγχωρείτε.

Η μητέρα του ήταν πριν κάποια χρόνια βαριά άρρωστη και ο ίδιος από την, από τη στοργή που είχε, δεν είχε προσλάβει αποκλειστική νοσοκόμα. Ο ίδιος δηλαδή τους φρόντιζε. Και ο ίδιος τώρα συνειδητοποιεί, είναι συντετριμμένος, τώρα συνειδητοποιεί ότι όταν ο πατέρας του απεβίωσε, έπρεπε να του δώσουν την πρέπουσα ταφή, μία κηδεία. Δεν είχε καταλάβει δηλαδή τη σοβαρότητα της πράξης του. Τώρα το αντιλαμβάνεται», συνέχισε.

Το κίνητρο ποιο είναι;

Σύμφωνα με τον κ. Κοκορό, «Δεν διώκεται και για κακούργημα. Η απάτη δεν έχει, δεν έχει σωρευτεί το ποσό των 120.000 ευρώ για να παραπεμφθεί για κακούργημα. Το κίνητρο είναι προφανώς, είναι ψυχολογικοί λόγοι. Έγκειται στο ψυχολογικό».

Πώς αποκαλύφθηκε η μακάβρια υπόθεση

Η μακάβρια υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία για την πολύχρονη εξαφάνιση του 90χρονου. Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την υπόθεση εντόπισαν τελικά τη σορό του μέσα σε καταψύκτη, στο ξενοδοχείο της οικογένειας, το οποίο δεν λειτουργούσε.

Κατά την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 55χρονος φέρεται να συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του, ενώ στο παρελθόν λάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας του, όσο ο ηλικιωμένος βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

Την ίδια ώρα, η αδελφή του υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια είχε αποκοπεί από τον πατέρα της, καθώς, όπως αναφέρει, ο αδελφός της δεν της επέτρεπε να έχει επικοινωνία μαζί του. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι εκείνος αρνιόταν να μεταφερθεί ο ηλικιωμένος σε δομή φροντίδας, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και άνοια.

Οι αντιφάσεις

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, ο 55χρονος αρχικά υποστήριξε ότι ο πατέρας του διέμενε με την αδελφή του στην Αθήνα. Η εκδοχή αυτή όμως δεν επιβεβαιώθηκε, με αποτέλεσμα οι έρευνες να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της σορού και στη σύλληψή του.

Ο κατηγορούμενος έχει υποστηρίξει ότι ο 90χρονος πέθανε από φυσικά αίτια. Ωστόσο, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Η διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς απαιτήθηκε προηγουμένως η απόψυξη της σορού.

Απολογείται την Παρασκευή

Ο 55χρονος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάρτης.