Θρίλερ του Μυστρά: Ενώπιον του εισαγγελέα ο 55χρονος που έκρυβε τη σορό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη – ΒΙΝΤΕΟ

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) ο 55χρονος από τον Μυστρά Λακωνίας, ο οποίος συνελήφθη όταν οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν την σορό του 90χρονου πατέρα του, μέσα σε καταψύκτη ξενοδοχείου.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σπάρτης, περίπου στις 13:00, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί και στον ανακριτή, απ’ όπου πιθανότατα θα ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατάθεσή του, ο 55χρονος φέρεται να έχει ο0μολογήσει ότι έκρυβε την σορό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τόσο την σύνταξή του όσο και την σύνταξη της αποθανούσας πριν 7 χρόνια μητέρας του, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.

Εμβρόντητο έμεινε το Πανελλήνιο μετά την αποκάλυψη της μακάβριας υπόθεσης στον Μυστρά Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε τη σορό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Παρότι ο συλληφθείς υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, μαρτυρίες κατοίκων τοποθετούν την εξαφάνιση του ηλικιωμένου αρκετά νωρίτερα, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι Αρχές.

Η νεκροψία θα αποκαλύψει τον χρόνο του θανάτου του 90χρονου

Το πόρισμα από την νεκροψία-νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης-θρίλερ:

πότε ακριβώς πέθανε ο ηλικιωμένος

και ποια ήταν τα αίτια του θανάτου του.

Ο ιατροδικαστής κλήθηκε στο σημείο αμέσως μετά τον εντοπισμό της σορού. Ωστόσο, η πλήρης νεκροτομική και εργαστηριακή εξέταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η σταδιακή απόψυξή της.

Μέχρι τότε, οι Αρχές εξετάζουν οικονομικά και διοικητικά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσουν για πόσο χρονικό διάστημα καταβαλλόταν η σύνταξη του ηλικιωμένου και ποιο είναι το ακριβές ύψος των χρημάτων που φέρεται να εισπράχθηκαν παράνομα.

Παράλληλα, η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα ή εάν κάποιος γνώριζε την απόκρυψη της σορού.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 55χρονος στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δύο έως δυόμισι χρόνια από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, κάτοικοι του Μυστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον τέσσερα έως πέντε χρόνια, δημιουργώντας μία εμφανή απόκλιση που αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές.

Η καταγγελία που κινητοποίησε τις αρχές

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από πληροφορία που έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας ότι ο ηλικιωμένος είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αρχικά, ο 55χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο πατέρας του ζούσε στην Αθήνα. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με την αδελφή του, εκείνη τους ανέφερε ότι είχε επίσης χρόνια να τον δει και πως ο πατέρας τους διέμενε με τον αδελφό της στον Μυστρά.

Οι εξελίξεις οδήγησαν σε έρευνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε πλέον και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία.

Η σορός στον καταψύκτη

Στο υπόγειο του κτιρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 90χρονου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη.

Οι μαρτυρίες για ένα ξενοδοχείο «φάντασμα»

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι η τουριστική επιχείρηση είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, με ελάχιστη κίνηση και τις πόρτες να παραμένουν σχεδόν πάντα κλειστές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπήρχαν εδώ και καιρό υποψίες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ενώ ο 55χρονος φέρεται να απέτρεπε την είσοδο τρίτων ακόμη και στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κλιμακούμενη φημολογία κατέληξε τελικά σε καταγγελία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, την Τρίτη (4/8/2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού».