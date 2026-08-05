Φωτιά στη ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή) του Κορωπίου.
Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 5, 2026