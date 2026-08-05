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Φωτιά στη ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου – Ήχησε το 112

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φωτιά - ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή) του Κορωπίου.
  • Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 52 πυροσβέστες, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα να συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης.
  • Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής Δρίγγια Κορωπίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή) του Κορωπίου.

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

 

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