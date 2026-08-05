Φωτιά στη ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου – Ήχησε το 112

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη ΒΙ.ΠΕ. (βιομηχανική περιοχή) του Κορωπίου.

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026

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