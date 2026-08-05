Φωτιά στο Κορωπί: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου.
Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
Ήχησε το 112
Στις 14:02, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 5, 2026