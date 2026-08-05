Φωτιά στο Κορωπί: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου.

Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Ήχησε το 112

Στις 14:02, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Δείτε εικόνες: