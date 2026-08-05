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Φωτιά στο Κορωπί: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 63 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς, σε περιοχή που βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

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φωτιά στο Κορωπί
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου.
  • Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 63 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 6 εναέρια μέσα, ενώ η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
  • Ήχησε το 112 στις 14:02 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ για τα αίτια της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου.

Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Ήχησε το 112

Στις 14:02, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Δείτε εικόνες:

Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πυρκαγιά Ενημέρωση

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