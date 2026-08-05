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Νέος εμπορικός πόλεμος Κίνας με ΗΠΑ: Κόβει τις εξαγωγές σε drones – Βάζει 6 αμερικανικές επιχειρήσεις στη μαύρη λίστα

Η Κίνα επιβάλλει αντίμετρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορίζοντας τις εξαγωγές εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και προσθέτοντας έξι αμερικανικές επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας και γεωεπιστημών στη «μαύρη λίστα» της. Η ενέργεια αυτή αποτελεί απάντηση στις εμπορικές κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσινγκτον, επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια και τη μάχη κατά της καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων όπως ανθρωποειδή ρομπότ από την Κίνα.

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Διεθνή Νέα

Κίνα - ΗΠΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κίνα βάζει στη «μαύρη» λίστα έξι αμερικανικές επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας και γεωεπιστημών και ανακοινώνει περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τις ΗΠΑ.
  • Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των εμπορικών κυρώσεων που επέβαλε η Ουάσινγκτον στην Κίνα, επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια και τη μάχη κατά της καταναγκαστικής εργασίας.
  • Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου υπογράμμισε ότι η Κίνα «δεν έχει άλλη επιλογή παρά να λάβει τα απαραίτητα αντίμετρα για να απαντήσει» και θα ενισχύσει τον έλεγχο των εξαγωγών αγαθών διπλής χρήσης που συνδέονται με drones.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη «μαύρη» λίστα βάζει από σήμερα η Κίνα έξι αμερικανικές επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας και γεωεπιστημών, την ώρα που ανακοινώνει περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ενέργεια η οποία έρχεται σε συνέχεια των εμπορικών κυρώσεων που επέβαλε η Ουάσινκγτον στην Κίνα επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια και τη μάχη κατά της καταναγκαστικής εργασίας.

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«Τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση Τραμπ πλήττουν σοβαρά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντα της Κίνας», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου. «Η Κίνα δεν έχει έτσι άλλη επιλογή παρά να λάβει τα απαραίτητα αντίμετρα για να απαντήσει», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζουμε ότι στα τέλη Ιουλίου και στο όνομα της προστασίας της εθνικής ασφάλειας, η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε την εισαγωγή προϊόντων από την Κίνα όπως  τα ανθρωποειδή και τα τετράποδα ρομπότ. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την χρήση της «καταναγκαστικής εργασίας», κυρίως της κοινότητας των Ουιγούρων στη βορειοδυτική κινεζική περιφέρεια Σιντζιάνγκ, προκειμένου να προχωρήσει στην απαγόρευση εισαγωγών.

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Σε απάντηση αυτής της ενέργειας, η Κίνα απάντησε: «Για να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια, η χώρα μας θα ενισχύσει τον έλεγχο των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αγαθών διπλής χρήσης (σ.σ.: που μπορούν δηλαδή να έχουν τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές εφαρμογές), τα οποία συνδέονται με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Στη μαύρη λίστα 6 αμερικανικοί κολοσσοί

Σε απάντηση, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα ότι περιέλαβε στον δικό του κατάλογο αντιμέτρων έξι αμερικανικές οντότητες, μεταξύ των οποίων η εταιρεία βιοτεχνολογίας Applied DNA Sciences και η επιχείρηση έρευνας στις γεωεπιστήμες Stratum Reservoir.

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«Απαγορεύεται στους οργανισμούς και στα φυσικά πρόσωπα στο κινεζικό έδαφος να πραγματοποιούν συναλλαγές, να συνεργάζονται ή να διεξάγουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με αυτές τις οντότητες», υπογράμμισε.

Μεταξύ των άλλων μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι η έναρξη ερευνών, και πάλι στα όνομα της εθνικής ασφάλειας, στις εισαγωγές εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανών γραφείου.

Πάντως, την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ είχε εκφράσει στον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τη «βαθιά ανησυχία» του για τους εμπορικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την Ουάσινγκτον.

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