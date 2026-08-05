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Κορωπί: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Κορωπί. Στην κατάσβεση επιχειρούν 63 πυροσβέστες, 20 οχήματα, δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Το 112 κάλεσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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φωτιά στο Κορωπί
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Κορωπί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 63 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.
  • Στις 14:02 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Κορωπί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:45. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια ενισχύθηκαν, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 63 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Ο Δήμος Κρωπίας συνδράμει τις πυροσβεστικές δυνάμεις με υδροφόρες.

Μήνυμα από το 112

Στις 14:02 ενεργοποιήθηκε το 112, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δείτε φωτογραφίες

Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πυρκαγιά Ενημέρωση

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