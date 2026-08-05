Συναγερμός στο Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι στο Κόβεντ Γκάρντεν – Τέσσερις τραυματίες, συνελήφθη μία 47χρονη

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο του Λονδίνου, όταν επίθεση με μαχαίρι στο Κόβεντ Γκάρντεν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη μία 47χρονη γυναίκα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ Στριτ (Endell Street), σε μικρή απόσταση από την πολυσύχναστη τουριστική περιοχή του Κόβεντ Γκάρντεν.

Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι δέχθηκε κλήση στις 12:29 τοπική ώρα για περιστατικό με μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο, διασώστης με όχημα άμεσης επέμβασης, αξιωματικός διαχείρισης περιστατικών, καθώς και το ελικόπτερο αεροδιακομιδών του Λονδίνου.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε τέσσερις ανθρώπους, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν κατά προτεραιότητα σε νοσοκομείο τραυμάτων, σύμφωνα με το Sky News.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ύποπτη είναι μία 47χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό.

Οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από την Έντελ Στριτ, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών ή για τα αίτια του περιστατικού.