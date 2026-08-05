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Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κορωπί

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στα Δρίγγια Κορωπίου οριοθετήθηκε και δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο. Στην κατάσβεση συμμετείχαν 63 πυροσβέστες, 20 οχήματα, δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, ενώ το 112 απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα. Το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της φωτιάς.

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φωτιά στο Κορωπί
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκε και δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου.
  • Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεση, με τη συμμετοχή 63 πυροσβεστών, 20 οχημάτων, δύο αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων.
  • Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Οριοθετήθηκε και δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:45, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 63 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Ο Δήμος Κρωπίας συνέδραμε το έργο της Πυροσβεστικής με υδροφόρες.

Στις 14:02, το 112 απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής ανέλαβε τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά.

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Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πυρκαγιά Ενημέρωση

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