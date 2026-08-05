Αυτοψίες και καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό – 40 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα – ΦΩΤΟ

Στο Πόρτο Γερμενό όπου δεκάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερών από τη μεγάλη φωτιά στη Δυτικής Αττικής, διενεργούνται αυτοψίες και καταγραφή ζημιών προκειμένου να αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι.

Οι κάτοικοι των οποίων έχουν πληγεί τα σπίτια, παρακολουθούν με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, τις ενέργειες των κλιμακίων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ). Για πολλούς η διαδικασία είναι καθοριστική, καθώς από το αποτέλεσμα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία και το ύψος των αποζημιώσεων που θα λάβουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί 82 αυτοψίες, με 40 κατοικίες να κρίνονται κατεδαφιστέες, ενώ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα 42 κτίρια είναι μη κατοικήσιμα.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλες τις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές από το πέρασμα αυτής της πυρκαγιάς.

Τουρνάς: Έχουμε μεγάλη δουλειά μπροστά μας

«Συνεχίζουμε με τον δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, να σώσουμε τον κόσμο και να σώσουμε ό, τι μπορούμε ότι σώζεται και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια. Την επόμενη μέρα δηλαδή να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει», σχετικά ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος βρέθηκε στις πληγείσες περιοχές.

«Έχουν έρθει εδώ επτά συνεργεία για να μετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας», πρόσθεσε.