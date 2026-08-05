Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση τριών περιστατικών από αμέλεια που σημειώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής και Πρέβεζας.

Στην πρώτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων προχώρησε στη σύλληψη ημεδαπού, ηλικίας 32 ετών, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά στις 19:04 της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026, στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού του Δήμου Τρικκαίων. Ο συλληφθείς έθεσε φωτιά σε σωρό με υπολείμματα βλάστησης. Στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής προχώρησε στη σύλληψη αλλοδαπού, ηλικίας 50 ετών, στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, καθώς στις 21:23 της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026, προέβη σε χρήση συσκευής έψησης στερεών καυσίμων (ψησταριάς) στην ύπαιθρο, εντός περιμέτρου 300 μέτρων από δασική έκταση, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ενώ ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στην τρίτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πρέβεζας προχώρησε στη σύλληψη ημεδαπής, η οποία προέβη σε καύση ξηρών χόρτων, στις 16:45 της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026, στην Τοπική Κοινότητα Άσσου του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, εντός αύλειου χώρου. Στην υπαίτια επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.255,86 ευρώ.

267 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 5 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 670 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.022.593,87 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 238 (89,14%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,86%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.