Νούμερο 1 στο ελληνικό App Store η Οδύσσεια του Ομήρου του Διαμαντή Καραναστάση

Η εφαρμογή «Οδύσσεια του Ομήρου» (The Odyssey by Homer) του Έλληνα σκηνοθέτη, δημιουργού και παραγωγού, Διαμαντή Καραναστάση ανέβηκε στο νούμερο 1 της κατηγορίας Entertainment στο ελληνικό App Store, μέσα σε λίγες μέρες από την κυκλοφορία της.

Η εφαρμογή φέρνει το ομηρικό έπος σε μια εντελώς νέα μορφή: διαδραστική, δίγλωσση -ελληνικά και αγγλικά- με επαγγελματική αφήγηση σε δύο γλώσσες, πρωτότυπη μουσική του Σταύρου Γασπαράτου, φυσικούς ήχους της Μεσογείου και ετυμολογικά, γλωσσικά και ιστορικά TIPS σε κάθε σελίδα της.

Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο υψηλής αισθητικής που συνδυάζει τη λογοτεχνία, τους μύθους με την τεχνολογία με τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει για αρχαίο ελληνικό κείμενο.

Πίσω από την εφαρμογή στέκεται μια ομάδα εξαιρετικών καλλιτεχνών και δημιουργών: η πρωτότυπη μουσική είναι δουλειά του Σταύρου Γασπαράτου, ενώ τα εικαστικά έχουν δημιουργηθεί από τον Ηλία Σούνα με μελέτη της αρχαιοελληνικής τέχνης και αισθητικής, αποτέλεσμα ενός 2D κόσμου που αναπνέει αρχαιότητα χωρίς να είναι μουσειακός. Η δραματουργική επιμέλεια ανήκει στην Έλενα Τριανταφυλλοπούλου, ενώ την τεχνολογική ανάπτυξη υπογράφει η Digital Innovations του Νίκου Πάχτα. Η παραγωγή είναι μια δημιουργία με την υπογραφή του Διαμαντή Καραναστάση.

Η εφαρμογή κυκλοφόρησε τη στιγμή που η Οδύσσεια βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, μετά την ταινία του Christopher Nolan που σημείωσε εισπράξεις άνω των 264 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο της Σαββατοκύριακο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ψάχνουν το πρωτότυπο κείμενο και η εφαρμογή του Καραναστάση βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αναζήτησης.

Η Οδύσσεια είναι η ναυαρχίδα μιας σειράς δέκα διαδραστικών εφαρμογών αρχαίου ελληνικού δράματος που έχει αναπτύξει η Birigogo (www.birigogo.gr) και θα ξεκινήσουν να διατίθενται άμεσα στα stores. Επερχόμενες γλωσσικές εκδόσεις σε ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, κινέζικα και πορτογαλικά κ.α. θα διατεθούν δωρεάν μέσω update.

Διατίθεται στο App Store, στο Google Play και στο site της Birigogo (www.birigogo.gr) στα 4,99€. Χωρίς συνδρομή. Χωρίς in-app purchases.