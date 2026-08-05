Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

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Οι Αρχές της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ, διερευνούν υπόθεση μαζικών πυροβολισμών στην κομητεία Κάσγουελ, όπου, σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας, πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα, στην οδό Brooks Road, στην περιοχή Prospect Hill, αναφέρει το WRAL.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ συμμετέχουν στην έρευνα:

το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Κάσγουελ,

η Τροχαία της Βόρειας Καρολίνας (North Carolina State Highway Patrol),

και το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας (SBI).

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν ερευνητές συγκεντρωμένους έξω από κατοικία στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για τον δράστη

Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες για πιθανό ύποπτο, ούτε έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ή τα στοιχεία των ανθρώπων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερες ανακοινώσεις καθώς συλλέγονται περισσότερα στοιχεία.