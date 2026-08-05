Σκηνές αποκάλυψης στο Κίεβο: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη ρωσική επίθεση

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Νέα μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου και της ευρύτερης περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS), οι 16 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου, όπου τραυματίστηκαν ακόμη 29 άνθρωποι. Στην ίδια την πρωτεύουσα έχασε τη ζωή της μία 60χρονη γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 16 ακόμη τραυματίστηκαν.

Σφοδρό πλήγμα στο Μπροβάρι

Η πόλη Μπροβάρι, περίπου 24 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης, δεχόμενη πλήγματα τόσο από βαλλιστικούς πυραύλους όσο και από drones τύπου Shahed.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής του Μπροβάρι, Βιτάλι Μπιχούν, δήλωσε ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του χωριού Κβίτνεβε.

Κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές χάους, με αλλεπάλληλες εκρήξεις να συγκλονίζουν την περιοχή επί ώρες. Μία γυναίκα δήλωσε ότι η έκρηξη από βαλλιστικό πύραυλο ήταν τόσο ισχυρή, ώστε το ωστικό κύμα εκτόξευσε ακόμη και τα παπούτσια της.

Η επίθεση «χτύπησε» σιδηροδρομικό σταθμό

Από τα πιο τραγικά περιστατικά της επίθεσης καταγράφηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του χωριού Κβίτνεβε, στην περιφέρεια του Κιέβου, όπου, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, ανέφερε ότι τα θύματα βρίσκονταν στην αποβάθρα περιμένοντας το πρωινό τρένο όταν σημειώθηκε το πλήγμα.

«Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν πάνω στην αποβάθρα. Στέκονταν εκεί περιμένοντας το πρωινό τρένο», δήλωσε.

Another piece of evidence of russian war crimes. The moment a russian ballistic missile carrying cluster munitions hit Kyiv tonight. Once again, russia used cluster munitions against a city of more than 3 million people. https://t.co/W6SpXP9ixM pic.twitter.com/wmSPz7MKgg — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) August 5, 2026

Κανένας βαλλιστικός πύραυλος δεν αναχαιτίστηκε

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 24 βαλλιστικούς πυραύλους, τέσσερις υπερηχητικούς πυραύλους και 115 drones τύπου Shahed.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, κανένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους δεν αναχαιτίστηκε, γεγονός που αποδίδεται στη σοβαρή έλλειψη πυραύλων για τα συστήματα Patriot, τα μοναδικά που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τις επιθέσεις.

Παράλληλα, βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν χρήση πυρομαχικών διασποράς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Στο στόχαστρο αποθήκες, επιχειρήσεις και κατοικίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι κύριοι στόχοι της επίθεσης ήταν αποθήκες πολιτικών επιχειρήσεων, υποδομές και σιδηροδρομικός σταθμός.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στις περιοχές Μπροβάρι, Μπούτσα και Φάστιβ, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε περισσότερα από επτά σημεία του Κιέβου, μεταξύ άλλων στις συνοικίες Χολοσίιβσκι, Ομπολόνσκι, Ντεσνιάνσκι και Σβιατοσίνσκι.

Στην περιοχή Ομπολόνσκι ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 20 ορόφων που επλήγη από πύραυλο, ενώ φωτιές εκδηλώθηκαν και σε δεύτερο κτίριο κατοικιών, καθώς και σε δύο αποθηκευτικούς χώρους.

Καταστράφηκαν εγκαταστάσεις μεγάλων εταιρειών

Η επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις logistics και κέντρα διανομής μεγάλων ουκρανικών επιχειρήσεων.

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, Rozetka, ανακοίνωσε ότι αποθήκη της καταστράφηκε έπειτα από πλήγμα τριών βαλλιστικών πυραύλων.

«Απόψε παρακολουθούσα το έργο της ζωής μου να τυλίγεται στις φλόγες», έγραψε η συνιδιοκτήτρια της εταιρείας, Ιρίνα Τσετσότκινα.

Lembram-se dos “40 dias” que Zelensky estabeleceu como prazo para conduzir ataques na Rússia e “obrigar” Moscovo a ceder às condições de Kiev? Será que valeu a pena? Só nesta madrugada, a Rússia 🇷🇺atingiu sete grandes centros logísticos de apoio ao esforço militar ucraniano, na… pic.twitter.com/TCk0j7DTBM — Alexandre Guerreiro (@ATGuerreiro) August 5, 2026

Η αλυσίδα λιανικής Epicentr έκανε λόγο για «καταστροφική επίθεση» στις εγκαταστάσεις της, ανακοινώνοντας τον θάνατο ενός εργαζομένου.

Παράλληλα, ο όμιλος FOZZY, που διαχειρίζεται μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ότι έξι εργαζόμενοί του σκοτώθηκαν όταν ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο κέντρα διανομής.

🇷🇺🇺🇦‼️🚨 RUSSIA UNLEASHES CLUSTER MUNITION MISSILE OVER HUGE WAREHOUSE IN KIEV During the Russian night attack, the Nova Poshta distribution center in Kyiv was destroyed by a missile with cluster warhead. Three people were killed—two carrier company drivers and a contracting… pic.twitter.com/aVU9i0Qdyw — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 5, 2026

Ζελένσκι: «Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί ζωές»

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε εκ νέου τους δυτικούς συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση πυραύλων αναχαίτισης και συστημάτων αεράμυνας.

«Οι πύραυλοι αναχαίτισης βαλλιστικών απειλών θα μπορούσαν να είχαν σώσει τις ζωές όσων σκοτώθηκαν σήμερα. Οι καθυστερήσεις στην παράδοσή τους ή η απροθυμία παροχής αντιβαλλιστικών συστημάτων οδηγούν σε τόσο τραγικά θύματα και καταστροφές», δήλωσε.

Παράλληλα, ζήτησε την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

As of now, 44 people have been reported injured in the massive Russian strike on Kyiv and the Kyiv region. Another 17 people, tragically, were killed. My condolences to their families and loved ones. It was a heavy strike – 24 ballistic missiles, 4 Zircon/Oniks missiles, and… pic.twitter.com/4LoHXXkt8R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

Η απάντηση της Μόσχας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μαζικό πλήγμα» με πυραύλους ακριβείας και drones μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, στόχος της επιχείρησης ήταν εγκαταστάσεις μεταφορών, logistics και διανομής που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και μεταφορά στρατιωτικού υλικού, όπλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Βίντεο από Ρώσο στρατιώτη καταγράφει την εκτόξευση έξι βαλλιστικών πυραύλων

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο που φέρεται να καταγράφηκε από Ρώσο στρατιώτη, το οποίο δείχνει την ταυτόχρονη εκτόξευση έξι ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων με κατεύθυνση το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης.

Το υλικό αναρτήθηκε από λογαριασμούς που παρακολουθούν τις εξελίξεις του πολέμου και παρουσιάζεται ως εικόνα από τη ρωσική πλευρά των επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής, η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ωστόσο αποτυπώνει το μέγεθος του πυραυλικού μπαράζ που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

A Russian soldier last night filmed the simultaneous launch of six Russian ballistic missiles toward Kyiv pic.twitter.com/qDCcznJt7E — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026

Ο πιο αιματηρός μήνας από το 2022

Η νέα επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ρωσικό πλήγμα της 1ης Αυγούστου στο Κίεβο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, μόνο τον Ιούλιο σκοτώθηκαν στην Ουκρανία 377 άμαχοι και τραυματίστηκαν 2.129, καθιστώντας τον τον πιο αιματηρό μήνα για τον άμαχο πληθυσμό από τον Απρίλιο του 2022.

À Kyiv et dans sa région, la Russie a une nouvelle fois choisi de cibler des civils. Cette politique de terreur, menée à coups de missiles et de drones, est inacceptable. Chaque nouvelle attaque renforce une évidence : la Russie doit payer le prix de son agression… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2026

Μακρόν: «Πολιτική τρόμου»

Την επίθεση καταδίκασε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τη χαρακτήρισε «πολιτική τρόμου» και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί της θα συνεχίσουν να αυξάνουν την πίεση προς τη Ρωσία, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία.