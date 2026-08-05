Βρετανία: Δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση στο Κόβεντ Γκάρντεν – Τέσσερις άνδρες στο νοσοκομείο

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Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο Κόβεντ Γκάρντεν, μία από τις πιο πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές του κεντρικού Λονδίνου, με τις βρετανικές Αρχές να ξεκαθαρίζουν πως, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης στην Endell Street, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αναφέρει το Sky News.

Τέσσερις άνδρες στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν στις 12:27 τοπική ώρα για περιστατικό με τραυματισμούς από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, οι οποίοι έφεραν τραύματα. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ τέσσερις εξ αυτών μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Συνελήφθη 47χρονη γυναίκα

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μίας 47χρονης γυναίκας, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή επιθετικού όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητά της, ενώ παραμένει άγνωστο εάν είχε οποιαδήποτε σχέση με τα θύματα.

Βρέθηκε ψαλίδι στο σημείο

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι στο σημείο κατασχέθηκε ένα ψαλίδι, το οποίο εξετάζεται ως το πιθανό όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε πως η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για περιστατικό που σχετίζεται με ζητήματα ψυχικής υγείας.

«Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, ήταν τρομακτικό»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού στους δρόμους του Κόβεντ Γκάρντεν.

Η Λότι και ο Μπεν, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή για ημερήσια εκδρομή, δήλωσαν στο Sky News ότι είδαν έναν άνδρα να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες.

«Υπήρχαν περίπου έντεκα περιπολικά και δύο ή τρία ασθενοφόρα. Είδαμε επίσης οχήματα ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Ακούσαμε φασαρία, αλλά δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Ήταν λίγο τρομακτικό», ανέφεραν.

Αποκλείστηκε η περιοχή

Μετά την επίθεση δημιουργήθηκε εκτεταμένος αστυνομικός κλοιός γύρω από την Endell Street, σε μικρή απόσταση από τον σταθμό του μετρό Covent Garden και τη δημοφιλή εμπορική περιοχή Seven Dials.

Αργότερα το απόγευμα οι αστυνομικές κορδέλες άρχισαν να απομακρύνονται, καθώς οι έρευνες προχωρούσαν, ωστόσο στην περιοχή παρέμεινε ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Οι βρετανικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι, με τα έως τώρα δεδομένα, η επίθεση δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή κίνητρα της 47χρονης.