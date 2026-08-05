Φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους

Ελεύθεροι αφέθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά της 31ης Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας. Ο άνδρας κατηγορείται για φυσική αυτουργία και η γυναίκα για ηθική αυτουργία. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, ενώ στους κατηγορουμένους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 13.500 ευρώ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθεροι αφέθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με τρακτέρ, με σπινθήρες να προκαλούν την ανάφλεξη. Ο άνδρας κατηγορείται για φυσική αυτουργία και η γυναίκα για ηθική.
  • Η διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς συνεχίζεται, ενώ στους δύο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 13.500 ευρώ.

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Ελεύθεροι αφέθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας.

Ο 57χρονος άνδρας και η 53χρονη γυναίκα οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου στα Δικαστήρια Ναυπλίου, όπου απολογήθηκαν για την υπόθεση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους, ενώ η διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς συνεχίζεται, όπως αναφέρει το dikastiko.gr.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορία για φυσική αυτουργία, καθώς φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς. Η γυναίκα κατηγορείται για ηθική αυτουργία, όπως αναφέρει το argolidaportal.gr.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς των δύο κατηγορουμένων, προκειμένου να τους εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, την ώρα που ο 57χρονος και η 53χρονη πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες σε κτήμα, χρησιμοποιώντας τρακτέρ με καταστροφέα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι φέρεται να προκάλεσαν την ανάφλεξη της βλάστησης και την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Την ημέρα εκείνη, ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρισκόταν στο επίπεδο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου.

Η έρευνα της ΔΑΕΕ και το διοικητικό πρόστιμο

Οι Αρχές συνέλαβαν τους δύο κατηγορουμένους στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Την έρευνα ανέλαβαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία μετέβησαν στην Αργολίδα, προκειμένου να συνδράμουν το τοπικό Ανακριτικό Κλιμάκιο.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές επέβαλαν στους δύο κατηγορουμένους διοικητικό πρόστιμο ύψους 13.500 ευρώ. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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