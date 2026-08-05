Νέες παραβιάσεις τουρκικών drones στο Αιγαίο – Για τρίτο 24ωρο

Οι Τούρκοι προχώρησαν σε νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου με 3 drones στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανεβάζοντας την ένταση για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο.

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Πολιτική

Τουρκία, UAV, drone
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο οι Τούρκοι συνεχίζουν τις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο, ανεβάζοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο της έντασης.
  • Σήμερα, σημειώθηκαν 6 νέες παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανάμεσα σε Χίο και Σάμο, με 3 drones τύπου AKINCI στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
  • Η πολεμική αεροπορία απάντησε άμεσα με 2 οπλισμένα μαχητικά, αναχαιτίζοντας τα τουρκικά drones. Συνολικά, τις τελευταίες 3 ημέρες έχουν καταγραφεί 27 παραβιάσεις του ΕΕΧ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν σήμερα οι Τούρκοι, με 3 drones στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανεβάζοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο της έντασης στο Αιγαίο.

του Χρήστου Μαζανίτη

Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο οι Τούρκοι συνεχίζουν το κρεσέντο των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Σήμερα, σημειώθηκαν 6 νέες παραβιάσεις, οποίες σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr έγιναν στον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανάμεσα σε Χίο και Σάμο.

Άμεση ήταν η απάντηση της πολεμικής αεροπορίας με 2 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν στην αναχαίτιση των συνολικά 3 drones τύπου AKINCI.

Συνολικά, τις τελευταίες 3 ημέρες οι Τούρκοι έχουν προχωρήσει σε 27 παραβιάσεις του ΕΕΧ, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση της προκλητικότητας.

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