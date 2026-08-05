Νέες παραβιάσεις τουρκικών drones στο Αιγαίο – Για τρίτο 24ωρο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν σήμερα οι Τούρκοι, με 3 drones στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανεβάζοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο της έντασης στο Αιγαίο.

του Χρήστου Μαζανίτη

Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο οι Τούρκοι συνεχίζουν το κρεσέντο των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Σήμερα, σημειώθηκαν 6 νέες παραβιάσεις, οποίες σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr έγιναν στον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανάμεσα σε Χίο και Σάμο.

Άμεση ήταν η απάντηση της πολεμικής αεροπορίας με 2 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν στην αναχαίτιση των συνολικά 3 drones τύπου AKINCI.

Συνολικά, τις τελευταίες 3 ημέρες οι Τούρκοι έχουν προχωρήσει σε 27 παραβιάσεις του ΕΕΧ, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση της προκλητικότητας.