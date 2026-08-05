Δέος στην Πρέβεζα: Βρέθηκε ναυάγιο γερμανικού πλοίου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – Είναι σχεδόν άθικτο και σε πολύ καλή κατάσταση

Σχεδόν άθικτο και σε πολύ καλή κατάσταση εντοπίστηκε στο Ιόνιο πέλαγος, ανοιχτά της Πρέβεζας, σπάνιο γερμανικό ναυάγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ανακαλύφθηκε η θρυλική τορπιλάκατος LS 6, 83 χρόνια μετά και σε βάθος 96 μέτρων, καθιστώντας την το μοναδικό γνωστό διασωζόμενο Leichte Schnellboot στον κόσμο.

Η σημαντική αυτή ανακάλυψη ήρθε μετά την πολυετή ιστορική και καταδυτική έρευνα, όταν στοιχεία από τα γερμανικά πολεμικά αρχεία αποκάλυψαν την πιθανή θέση του LS 6 που χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 1943.

Την επιβεβαίωση της ταυτότητας του ναυαγίου πραγματοποίησε η ομάδα AegeanTec με τεχνική κατάδυση κλειστού κυκλώματος. Οι δύτες διαπίστωσαν ότι το σκάφος βρίσκεται σχεδόν όρθιο στον αμμώδη πυθμένα και διατηρείται σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση.

Καθώς οι δύτες πλησίαζαν τον βυθό, η χαρακτηριστική σιλουέτα του μικρού ταχύπλοου άρχισε να ξεπροβάλλει μέσα από το σκοτάδι του Ιονίου. Το σκάφος στεκόταν σχεδόν όρθιο πάνω στον αμμώδη πυθμένα, διατηρημένο σε εντυπωσιακή κατάσταση παρά τα 83 χρόνια που είχαν περάσει από τη βύθισή του.

«Ορισμένες αναζητήσεις κρυμμένων ναυαγίων μετρώνται σε μέτρα. Άλλες μετρώνται σε χρόνια. Για εμάς, η αναζήτηση αυτού του ναυαγίου ξεκίνησε το 2013, με ένα μήνυμα του Peter Schenk για ένα μικρό Leichte Schnellbotte της Kriegsmarine που είχε χαθεί μεταξύ Λευκάδας και Πρέβεζας, ενώ ρυμουλκούνταν από γερμανικές δυνάμεις κατά τις τελευταίες ημέρες του πολέμου. Ήταν απλώς ένα στοιχείο αλλά ήταν αρκετό», αναφέρει ανάρτηση της καταδυτικής ομάδας.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα είχε ο ιστορικός ερευνητής Γιώργος Καρέλας, ο οποίος συγκέντρωσε τα δεδομένα και οργάνωσε την επιχείρηση εντοπισμού. Η ταυτοποίηση βασίστηκε σε χαρακτηριστικά στοιχεία της κατασκευής, στους κινητήρες Junkers Jumo, στις διαστάσεις του σκάφους, αλλά και στον κάβο ρυμούλκησης που εξακολουθεί να βρίσκεται δεμένος στην πλώρη.

«Το γεγονός ότι το σκάφος ήταν κατασκευασμένο από αλουμίνιο για να είναι ελαφρύ, αλλά και ότι βυθίστηκε κατά τη ρυμούλκησή του, με έκανε να το θεωρήσω έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα στόχο για ιστορική και καταδυτική έρευνα», αναφέρει ο Γιώργος Καρέλας, περιγράφοντας το έναυσμα της πολυετούς αναζήτησης.

Πώς βυθίστηκε η θρυλική τορπιλάκατος

Το LS 6 είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα μαζί με το «αδελφό» σκάφος LS 5 για επιχειρήσεις της Kriegsmarine στο Αιγαίο, μετά την ιταλική συνθηκολόγηση.

Ωστόσο, υπέστη σοβαρές ζημιές από βρετανική αεροπορική επιδρομή στην Ηγουμενίτσα και, κατά τη μεταφορά του στον Πειραιά για επισκευή, το αλουμινένιο κύτος του υπέστη καταπόνηση, με αποτέλεσμα να εισρεύσουν νερά και να βυθιστεί έξω από την Πρέβεζα.