Μάλια: Πώς η βόλτα αναψυχής με φουσκωτό για μία 40χρονη τουρίστρια κατέληξε σε εφιάλτη – Πνίγηκε μπροστά στα μάτια τριών παιδιών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα με φουσκωτό σκάφος στη θάλασσα στα Μάλια για μία 40χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού έπεσε από το φουσκωτό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, δύο γυναίκες από την Ολλανδία είχαν νοικιάσει φουσκωτό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν μαζί τους και τρία ανήλικα παιδιά.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μία από τις δύο τουρίστριες βρέθηκε στη θάλασσα.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, καθώς πάνω στο σκάφος βρίσκονταν δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και ακόμη ένα περίπου 15 ετών, που άρχισαν έντρομα να καλούν σε βοήθεια, βλέποντας όλο αυτό να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η δεύτερη τουρίστρια κατάφερε τελικά να ανασύρει τη φίλη της από το νερό, ωστόσο η 40χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της.

Στην παραλία έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η άτυχη γυναίκα είχε ήδη καταλήξει.