Εργκίν Αταμάν: Έστησε γλέντι σε ταβέρνα στη Σύμη – Έσπασε πιάτα υπό τους ήχους της Άννας Βίσση – Δείτε βίντεο

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στη Σύμη για τις καλοκαιρινές διακοπές του. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνει να συμμετέχει σε γλέντι σε ψαροταβέρνα, να σπάει πιάτα και να διασκεδάζει μαζί με τους υπόλοιπους θαμώνες.

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Αθλητισμός

Εργκίν Αταμάν, στην Σύμη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Εργκίν Αταμάν απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του στη Σύμη, περίπου ενάμιση μήνα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό AKTOR.
  • Βίντεο δείχνουν τον Εργκίν Αταμάν να διασκεδάζει σε ψαροταβέρνα της Σύμης, συμμετέχοντας στο γλέντι και σπάζοντας πιάτα υπό τους ήχους της Άννας Βίσση.
  • Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος έσπασε το τελευταίο πιάτο πάνω στο κεφάλι του Αταμάν, με τον Τούρκο τεχνικό να αντιδρά με χιουμοριστικό τρόπο προσποιούμενος ότι λιποθυμά.

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Τις καλοκαιρινές διακοπές του στη Σύμη απολαμβάνει ο Εργκίν Αταμάν, περίπου ενάμιση μήνα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Τούρκος προπονητής παραμένει χωρίς ομάδα, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με την Αρμάνι Μιλάνο και την Μπαρτσελόνα. Ο ίδιος, πάντως, επέλεξε να παραμείνει στην Ελλάδα και να περάσει μέρος του καλοκαιριού του στο νησί των Δωδεκανήσων.

Το γλέντι σε ψαροταβέρνα της Σύμης

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τον Εργκίν Αταμάν να διασκεδάζει σε ψαροταβέρνα του νησιού μαζί με συγγενείς, φίλους, εργαζομένους και άλλους θαμώνες.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού συμμετείχε στο γλέντι και έσπασε πιάτα, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν τραγούδι της Άννας Βίσση. Οι παρευρισκόμενοι τον ενθάρρυναν και κατέγραφαν το στιγμιότυπο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κράτησε το τελευταίο πιάτο και το έσπασε πάνω στο κεφάλι του Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός αντέδρασε με χιουμοριστικό τρόπο, προσποιούμενος για λίγα δευτερόλεπτα ότι λιποθυμά, προκαλώντας τα γέλια των θαμώνων.

Οι εικόνες από τη βραδινή έξοδο του Αταμάν διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, καταγράφοντας στιγμές από τις διακοπές του στη Σύμη, μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και την πίεση της προπονητικής.

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