Ολυμπιακός: Σε προχωρημένες επαφές για τον Ντανιέλ Μπραγκάνσα, σύμφωνα με την «A Bola»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Ντανιέλ Μπραγκάνσα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας «A Bola».

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τις επαφές για την ενίσχυση του ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ενώ το όνομα του 27χρονου μέσου επανέρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ έως το 2027. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, ο προπονητής της ομάδας, Ρουί Μπόρζες, δεν τον υπολογίζει στα βασικά πλάνα του, με αποτέλεσμα ο σύλλογος της Λισαβόνας να εξετάζει την παραχώρησή του.

Προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του.

Τι αναφέρει η «A Bola»

Η «A Bola», σε δημοσίευμα σχετικά με τα έσοδα που μπορεί να εξασφαλίσει η Σπόρτινγκ από τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο, υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον Μπραγκάνσα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

«Και ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τη Σπόρτινγκ. Ο μέσος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό και η μεταγραφή ενδέχεται να φτάσει τα 8-10 εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά το πορτογαλικό δημοσίευμα.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, το οικονομικό ύψος της ενδεχόμενης συμφωνίας μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η πορεία του Μπραγκάνσα στη Σπόρτινγκ

Ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα γεννήθηκε στο Αλμεϊρίμ και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός μέσος όσο και σε πιο προωθημένο ρόλο, πίσω από τον επιθετικό.

Ο Πορτογάλος χαφ αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Σπόρτινγκ από το 2020 και έχει καταγράψει συνολικά 161 συμμετοχές, 17 γκολ και 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο της Λισαβόνας, έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Πορτογαλίας και ένα Λιγκ Καπ. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η χρηματιστηριακή αξία του ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.