Επίσημα στη Χαλ ο Τζολάκης – «Νιώθω έτοιμος και ενθουσιασμένος»

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Στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης, καθώς η Χαλ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό. Ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, αφήνει τους «ερυθρόλευκους» έπειτα από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τις «τίγρεις».

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa Conference League το 2024, ενώ πρόσθεσε στο παλμαρέ του τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, δύο Κύπελλα και ένα Super Cup.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2019, αγωνίστηκε και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας συνολικά 27 συμμετοχές και 11 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ. Στις εγχώριες διοργανώσεις κατέγραψε 100 εμφανίσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 51 από αυτές, ενώ συνολικά φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού σε 131 αναμετρήσεις.

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Η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αποτελεί νέο ρεκόρ για τη Χαλ, καθώς πρόκειται για την ακριβότερη προσθήκη στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, είναι μόλις η τρίτη φορά που η αγγλική ομάδα δαπανά περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση ποδοσφαιριστή.

Μέχρι σήμερα, η ακριβότερη μεταγραφή της Χαλ ήταν εκείνη του Ράιαν Μέισον το καλοκαίρι του 2016, όταν είχαν καταβληθεί 15,4 εκατομμύρια ευρώ από την Τότεναμ.

«Είναι μεγάλη τιμή να ενταχθώ στη Χαλ Σίτι»

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Κωνσταντής Τζολάκης ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη τιμή να ενταχθώ στη Χαλ Σίτι. Είμαι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Συνάντησα όλους τους παίκτες και το προσωπικό στην Τουρκία και τους ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Με τον Ολυμπιακό, είχα μια επιτυχημένη καριέρα με έναν τίτλο Conference League, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο, καθώς και ευρωπαϊκά παιχνίδια και Champions League.

Η Χαλ Σίτι είναι κάτι διαφορετικό επειδή παίζουμε στην Premier League. Πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε κορυφαίους παίκτες, οπότε είναι μια πρόκληση για μένα.

Νιώθω έτοιμος. Θα δώσω τα πάντα κάθε μέρα στην προπόνηση για να βοηθήσω την ομάδα μας να πετύχει τους στόχους της. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Αγγλία. Ήθελα να έρθω στη Χαλ Σίτι επειδή η Premier League είναι η κορυφαία λίγκα. Ξέρω ότι η Χαλ έχει ένθερμους οπαδούς, οπότε ανυπομονώ να παίξω γι’ αυτούς».