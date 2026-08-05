Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τις 4 χελώνες που ασυνείδητοι έβαψαν με λαδομπογιά – ΦΩΤΟ

Εισαγγελική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε η υπόθεση κακοποίησης τεσσάρων χελωνών, των οποίων τα καβούκια βάφτηκαν με πορτοκαλί λαδομπογιά. Διενεργείται κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες οικοπέδων στην Ευκαρπία, όπου εντοπίστηκαν τα ζώα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων.

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Θεσσαλονίκη - χελώνες βαμμένες με λαδομπογιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε το περιστατικό κακοποίησης ζώων στη Θεσσαλονίκη, με 4 χελώνες να έχουν βαφτεί με πορτοκαλί λαδομπογιά. Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.
  • Οι διασώστες παρέλαβαν άμεσα τα ζώα και τα μετέφεραν στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, καθώς η λαδομπογιά είναι τοξική και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις χελώνες.
  • Στο πλαίσιο της έρευνας, θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπέδων στην Ευκαρπία, όπου εντοπίστηκαν οι κακοποιημένες χελώνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την παρέμβαση του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης προκάλεσε το περιστατικό κακοποίησης ζώων, με τις 4 χελώνες που ασυνείδητοι έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά τα καβούκια τους.

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητοι έβαψαν χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά – Ενημερώθηκαν οι εισαγγελικές αρχές

Συγκεκριμένα ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπέδων στην Ευκαρπία, όπου είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες.

Το χρονικό

Η νέα υπόθεση κακοποίησης ζώων στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Ευκαρπία, είδε το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή (31/7) μετά από ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων.

Η ανάρτηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής

 

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από αναφορά πολιτών για μία κατοικία, στην αυλή της οποίας είδαν 5 χελώνες.

Οι διασώστες μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν μεταφέρει τα ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, θεωρώντας πως τα προστάτευαν.

Ωστόσο, οι ειδικοί τους εξήγησαν ότι οι χελώνες είναι άγρια ζώα και ο φυσικός τους χώρος είναι το δάσος. Παράλληλα, επισήμαναν ότι η παραμονή τους σε κατοικίες μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς ενδέχεται να μεταφέρουν βακτήρια, όπως η σαλμονέλα.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία ενημέρωσης του Δασαρχείου για την καταγραφή και την επανένταξη των πέντε χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον, τα μέλη της ομάδας εντόπισαν στην αυλή γειτονικής κατοικίας ακόμη τέσσερις χελώνες, οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Οι διασώστες παρέλαβαν άμεσα τα ζώα και τα μετέφεραν στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η λαδομπογιά είναι τοξική και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις χελώνες, καθώς το κέλυφός τους αποτελεί ζωντανό ιστό και όχι ένα άψυχο περίβλημα.

 

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