Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει 1,4 δισ. ευρώ από τόκους παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ από τους τόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να υποστηρίξει την Ουκρανία. Τα χρήματα προέρχονται από τους τόκους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, με στόχο η Ρωσία να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει και να ενισχυθεί η αντίσταση της Ουκρανίας στον παράνομο πόλεμο.

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Διεθνή Νέα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ από τους τόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Τα χρήματα προέρχονται από τόκους επί των ταμειακών υπολοίπων των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει από την ΕΕ.-
  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει» και ότι τα χρήματα θα υποστηρίξουν την αντίσταση της Ουκρανίας.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ από τους τόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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Τα χρήματα προέρχονται από τόκους επί των ταμειακών υπολοίπων, τμήματος των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει από την ΕΕ μετά την εισβολή της Μόσχας, πρόσθεσε η Κομισιόν.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει. Και χρησιμοποιούμε τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα το κάνει», αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

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«Καθιστούμε διαθέσιμα για την Ουκρανία άλλο 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ από αυτά. Αυτό θα υποστηρίξει την συνεχιζόμενη αντίσταση της Ουκρανίας, εναντίον του παράνομου πολέμου της Ρωσίας», πρόσθεσε.

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