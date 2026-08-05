Λειψία: Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι drone εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο

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Η κυκλοφορία των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε στην ανατολική Γερμανία διακόπηκε προσωρινά χθες (4/8/2026) το βράδυ και δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι σήμερα, εξαιτίας της παρουσίας άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου και στην συνέχεια εξαιτίας του εντοπισμού αντικειμένου στην πίστα του αεροδρομίου.

🇩🇪 Russia planned a terrorist attack at Leipzig/Halle Airport in Germany A drone carrying a package with a detonator and explosives was discovered near a parked Ukrainian Antonov Airlines cargo aircraft. State and federal police deployed an explosives-disposal robot to isolate… pic.twitter.com/DrmER1Tmrk — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026



Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα (5/8/2026) ότι ένα drone εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά την διάρκεια της νύκτας.

Σύγκρουση στον αέρα αεροσκάφους με άγνωστο αντικείμενο

Παράλληλα, πηγή δήλωσε στο Reuters ότι αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου, όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση,

A drone carrying an explosive package and detonator was found near a parked Ukrainian Antonov cargo plane at Leipzig/Halle Airport. The discovery triggered a major police operation, forcing a temporary airport shutdown and flight diversions while bomb disposal robots inspected… pic.twitter.com/8b1ehkh1al — (((Tendar))) (@Tendar) August 5, 2026



Η κατάσταση δεν έχει ακόμη αποσαφηνισθεί, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό ».

Το αεροδρόμιο της Λειψίας, έχει κεντρικό ρόλο στην μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προορίζονται κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους και χρησιμοποιείται επίσης ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Antonov Airlines.

❗️🇩🇪🇺🇦 A drone with explosives and a detonator was found on the ground at Leipzig Airport at night. The drone was near a Ukrainian Antonov cargo plane, which caused the airport to temporarily suspend operations, – Bild After the incident, one cargo plane was forced to re-land.… pic.twitter.com/4T6ZGmMXJh — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 5, 2026



Το αεροδρόμιο στεγάζει επίσης το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express, θυγατρικής της γερμανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας Deutsche Post.

Δύο περιστατικά ασφαλείας που αφορούν το αεροδρόμιο της Λειψίας έγιναν γνωστά τους τελευταίους μήνες.

Δέμα τυλίχτηκε στις φλόγες τον Ιούλιο του 2024

Τον Ιούλιο 2024, δέμα ανεφλέγη στο κέντρο της DHL πριν από την αεροπορική του μεταφορά. Ο επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών Πληροφοριών, είχε τότε κατηγορήσει ανοικτά την Μόσχα για το περιστατικό.

Τον Σεπτέμβριο 2025, κινέζα υπήκοος καταδικάσθηκε για κατασκοπεία επειδή είχε διαβιβάσει προς πρώην συνεργάτη βουλευτή της άκρας δεξιάς πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, κυρίως σε σύνδεση με μεταφορά στρατιωτικού υλικού και προσωπικού «που είχε σχέση με γερμανική εταιρεία όπλων».