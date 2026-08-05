Λειψία: Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι drone εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο

Η κυκλοφορία αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε διακόπηκε προσωρινά λόγω της παρουσίας άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου και εντοπισμού αντικειμένου στην πίστα, με το ΝΑΤΟ να επιβεβαιώνει την ύπαρξη drone κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Παράλληλα, αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο, πραγματοποιώντας έκτακτη προσγείωση στο Αννόβερο. Το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι κεντρικής σημασίας για στρατιωτικές μεταφορές και έχει εμπλακεί σε δύο προηγούμενα περιστατικά ασφαλείας.

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Διεθνή Νέα

Το αεροσκάφος cargo
Πηγή: Clash Report
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κυκλοφορία των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε διακόπηκε προσωρινά χθες το βράδυ εξαιτίας της παρουσίας άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου και στην συνέχεια εξαιτίας του εντοπισμού αντικειμένου στην πίστα του αεροδρομίου.
  • Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα drone εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, ενώ αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο μετά την απογείωσή του.
  • Το αεροδρόμιο της Λειψίας έχει κεντρικό ρόλο στην μεταφορά στρατιωτικού υλικού για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους, καθώς και ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Antonov Airlines.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η κυκλοφορία των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε στην ανατολική Γερμανία διακόπηκε προσωρινά χθες (4/8/2026) το βράδυ και δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι σήμερα, εξαιτίας της παρουσίας άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου και στην συνέχεια εξαιτίας του εντοπισμού αντικειμένου στην πίστα του αεροδρομίου.

 


Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα (5/8/2026) ότι ένα drone εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά την διάρκεια της νύκτας.

 

Σύγκρουση στον αέρα αεροσκάφους με άγνωστο αντικείμενο

Παράλληλα, πηγή δήλωσε στο Reuters ότι αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου, όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση,

 


Η κατάσταση δεν έχει ακόμη αποσαφηνισθεί, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό ».

Το αεροδρόμιο της Λειψίας, έχει κεντρικό ρόλο στην μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προορίζονται κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους και χρησιμοποιείται επίσης ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Antonov Airlines.

 


Το αεροδρόμιο στεγάζει επίσης το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express, θυγατρικής της γερμανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας Deutsche Post.

Δύο περιστατικά ασφαλείας που αφορούν το αεροδρόμιο της Λειψίας έγιναν γνωστά τους τελευταίους μήνες.

Δέμα τυλίχτηκε στις φλόγες τον Ιούλιο του 2024

Τον Ιούλιο 2024, δέμα ανεφλέγη στο κέντρο της DHL πριν από την αεροπορική του μεταφορά. Ο επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών Πληροφοριών, είχε τότε κατηγορήσει ανοικτά την Μόσχα για το περιστατικό.

Τον Σεπτέμβριο 2025, κινέζα υπήκοος καταδικάσθηκε για κατασκοπεία επειδή είχε διαβιβάσει προς πρώην συνεργάτη βουλευτή της άκρας δεξιάς πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, κυρίως σε σύνδεση με μεταφορά στρατιωτικού υλικού και προσωπικού «που είχε σχέση με γερμανική εταιρεία όπλων».

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