Άντι Μπέρναμ: Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής έρευνας για τη δράση του Επστάιν στη χώρα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο να διεξαχθεί δημόσια έρευνα για τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Επστάιν και τις ενέργειές του στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το σκάνδαλο να συνταράσσει το βρετανικό κατεστημένο, οδηγώντας σε συλλήψεις και αστυνομικές έρευνες. Η υφυπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς δήλωσε ότι ο Μπέρναμ θα συναντηθεί με τα θύματα του Επστάινκαι ότι μια δημόσια έρευνα ενδέχεται να ακολουθήσει, εξετάζοντας ενδεχομένως και φερόμενες ενέργειες του Μοχάμεντ αλ Φάγεντ.

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Διεθνή Νέα

Jeffrey Epstein επστάιν
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο να διεξαχθεί δημόσια έρευνα για τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπστιν και τις ενέργειές του στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό του, το σκάνδαλο Έπστιν συνταράσσει το βρετανικό κατεστημένο, οδηγώντας στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και του Πίτερ Μάντελσον.
  • Η βρετανική αστυνομία διεξάγει ήδη έρευνες σε σχέση με την υπόθεση Έπστιν, ενώ μια δημόσια έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει και φερόμενες ενέργειες του Μοχάμεντ αλ Φάγεντ.

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, εξετάζει το ενδεχόμενο να διεξαχθεί δημόσια έρευνα για τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Επστάιν και τις ενέργειές του στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο BBC η υφυπουργός Δικαιοσύνης αρμόδια για τα Θύματα και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς.

Έρευνα αποκάλυψε φρικιαστικές καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης σε σχολή που είχε χρηματοδοτήσει ο Τζέφρι Επστάιν

 


Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό του Αμερικανού μεγιστάνα, το σκάνδαλο Επστάιν, συνταράσσει το βρετανικό κατεστημένο, οδηγώντας στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και του Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

 


Ο Μπέρναμ, που έγινε πρωθυπουργός τον Ιούλιο, θα συναντηθεί με τα θύματα του Επστάιν, δήλωσε η Ντέιβις-Τζόουνς στο BBC και μια δημόσια έρευνα ενδέχεται να ακολουθήσει.

«Το εξετάζουμε. Βλέπουμε τι μπορεί να γίνει», είπε η Ντέιβις-Τζόουνς, η οποία παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ τον Μάιο, κατηγορώντας αργότερα την κυβέρνησή του ότι δεν άκουσε τα θύματα του Επστάιν. Επαναδιορίστηκε όταν ανέλαβε ο Άντι Μπέρναμ.

 


Η βρετανική αστυνομία διεξάγει ήδη έρευνες σε σχέση με την υπόθεση Επστάιν οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απαγγελίες κατηγοριών για αδικήματα από σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέχρι παράνομη διακίνηση γυναικών μέσω βρετανικών αεροδρομίων και ανάρμοστη συμπεριφορά στη διάρκεια κατοχής δημόσιου αξιώματος.

Η Ντέιβις-Τζόουνς, είπε πως μια δημόσια έρευνα, θα μπορούσε να εξετάσει επίσης φερόμενες ενέργειες του εκλιπόντος Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου Μοχάμεντ αλ Φάγεντ, ενός άλλου δημόσιου προσώπου, που έχει κατηγορηθεί από εκατοντάδες θύματα, για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Πηγή: BBC

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