Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τροχαία της Ζακύνθου, που τους έβαλα σε μπελάδες με την παράσταση» – Το βίντεο στο Instagram

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους κωμικούς που έχουμε στη χώρα μας, με τον κόσμο να τον λατρεύει και να γεμίζει κάθε θέατρο στο οποίο παίζει. Ο καλλιτέχνης την Τρίτη 4 Αυγούστου έδωσε μία παράσταση στην Ζάκυνθο.

Με βίντεο που ανέβασε πριν από λίγες ώρες σε story του στο Instagram, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να ευχαριστήσει την Τροχαία του νησιού, εξηγώντας τον λόγο. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο για την ανταπόκρισή του στην παράστασή του.

Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος κωμικός ανέφερε στο βίντεό του: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τροχαία της Ζακύνθου, που τους έβαλα σε μπελάδες με την παράσταση και έχουμε δύο διακοπές κυκλοφορίας.

Συγγνώμη από τον κόσμο που περπατάει παραπάνω, γιατί δεν γίνεται τα αυτοκίνητα να φτάσουν ως το υπαίθριο θέατρο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό που θα ζήσουμε και απόψε».

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δημοσίευσε και μία φωτογραφία από το θέατρο στο οποίο έδωσε παράσταση. Όπως μπορεί να δει κανείς, ο χώρος ήταν γεμάτος από τον κόσμο, που έσπευσε να παρακολουθήσει τον κωμικό.

«Ζάκυνθος με ρεκόρ», έγραψε ο καλλιτέχνης στο story του.