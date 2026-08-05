Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τροχαία της Ζακύνθου, που τους έβαλα σε μπελάδες με την παράσταση» – Το βίντεο στο Instagram

Ο επιτυχημένος κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας ευχαρίστησε δημόσια την Τροχαία Ζακύνθου μέσω βίντεο στο Instagram για την υποστήριξή της κατά τη διάρκεια της παράστασής του στο νησί, η οποία προκάλεσε δύο διακοπές κυκλοφορίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο κοινό για την εντυπωσιακή του ανταπόκριση, που οδήγησε σε ρεκόρ προσέλευσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Αλέξανδρος Τσουβέλας
Ο γνωστός κωμικός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, την Τρίτη 4 Αυγούστου έδωσε μία παράσταση στην Ζάκυνθο.
  • Μέσω βίντεο στο Instagram, ο κωμικός ευχαρίστησε την Τροχαία του νησιού, καθώς «τους έβαλα σε μπελάδες με την παράσταση και έχουμε δύο διακοπές κυκλοφορίας».
  • Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο για την ανταπόκρισή τους, με τον χώρο να είναι γεμάτος και τον ίδιο να σημειώνει «Ζάκυνθος με ρεκόρ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους κωμικούς που έχουμε στη χώρα μας, με τον κόσμο να τον λατρεύει και να γεμίζει κάθε θέατρο στο οποίο παίζει. Ο καλλιτέχνης την Τρίτη 4 Αυγούστου έδωσε μία παράσταση στην Ζάκυνθο.

Με βίντεο που ανέβασε πριν από λίγες ώρες σε story του στο Instagram, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να ευχαριστήσει την Τροχαία του νησιού, εξηγώντας τον λόγο. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο για την ανταπόκρισή του στην παράστασή του.

Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος κωμικός ανέφερε στο βίντεό του: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τροχαία της Ζακύνθου, που τους έβαλα σε μπελάδες με την παράσταση και έχουμε δύο διακοπές κυκλοφορίας.

Συγγνώμη από τον κόσμο που περπατάει παραπάνω, γιατί δεν γίνεται τα αυτοκίνητα να φτάσουν ως το υπαίθριο θέατρο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό που θα ζήσουμε και απόψε». 

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δημοσίευσε και μία φωτογραφία από το θέατρο στο οποίο έδωσε παράσταση. Όπως μπορεί να δει κανείς, ο χώρος ήταν γεμάτος από τον κόσμο, που έσπευσε να παρακολουθήσει τον κωμικό.

«Ζάκυνθος με ρεκόρ», έγραψε ο καλλιτέχνης στο story του.

Αλέξανδρος Τσουβέλας

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ