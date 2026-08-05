Γενέθλια για την Μέγκαν Μαρκλ: Η ανάρτηση στο Instagram και το βίντεο που χορεύει

Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα γενέθλιά της την Τρίτη 4 Αυγούστου, ενώ μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. 

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Φωτογραφία: Cyril Zingaro/EPA
Φωτογραφία: Cyril Zingaro/EPA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα γενέθλιά της, την Τρίτη 4 Αυγούστου.
  • Η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την σημαντική για εκείνη μέρα, στον λογαριασμό της στο Instagram.
  • Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε φωτογραφίες, αλλά και βίντεο στο οποίο χορεύει και παίζει με τα σκυλάκια της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα γενέθλιά της είχε την Τρίτη 4 Αυγούστου η Μέγκαν Μαρκλ. Η δούκισσα του Σάσεξ μέσα από το προφίλ που διατηρεί στο Instagram, θέλησε να μοιραστεί κάποια στιγμιότυπα από την σημαντική για εκείνη μέρα, καθώς και να ευχαριστήσει τους ακολούθους της για τα μηνύματα που της έστειλαν, προκειμένου να της ευχηθούν.

Αρχικά, η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες της, στις οποίες την βλέπουμε να πηδάει μέσα σε μία πισίνα. Η δούκισσα του Σάσεξ φοράει ένα ολόσωμο μαγιό, ενώ στα χέρια της κρατάει μία σύνθεση από μπαλόνια, που δημιουργήθηκε για τα γενέθλιά της.

Στη λεζάντα της, ευχαρίστησε τον κόσμο που της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της.

Λίγες ώρες αργότερα, ανέβασε στον λογαριασμό της και δύο βίντεο από την ημέρα των γενεθλίων της, με την μορφή των stories.

Σε ένα από αυτά, η Μέγκαν Μαρκλ φορώντας μία στέκα που γράφει «Happy Birthday» χορεύει, ενώ στο επόμενο παίζει με τα σκυλάκια της, στα οποία έχει φορέσει εορταστικά καπελάκια.

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