Γέννησε η πριγκίπισσα Ευγενία: Η πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της – Η ανακοίνωση της βασιλικής οικογένειας

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Το τρίτο τους παιδί υποδέχτηκαν η πριγκίπισσα Ευγενία και ο σύζυγός της Τζακ Μπρούκσμπανκ, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου σε νοσοκομείο στη Λισαβόνα. Η κόρη του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και της Σάρα Φέργκιουσον, έπειτα από δύο γιους έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η βασιλική οικογένεια, ενώ και οι ευτυχισμένοι γονείς έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Στην ανακοίνωσή της, η βασιλική οικογένεια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της πριγκίπισσας Ευγενίας, με το όμορφο στιγμιότυπο να έχει τραβηχτεί από τον Τζακ Μπρούκσμπανκ.

«Η αυτού βασιλική υψηλότητα, πριγκίπισσα Ευγενία, και ο κ. Τζακ Μπρούκσμπανκ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την ασφαλή γέννηση της κόρης τους, η οποία ήρθε στον κόσμο τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 18:20, σε νοσοκομείο στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Το μωρό γεννήθηκε με βάρος 6 λίβρες και 9 ουγγιές. Οι αυτού μεγαλειότητες, ο βασιλιάς και η βασίλισσα, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ενημερώθηκαν με μεγάλη χαρά για τα νέα», αναφέρεται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Royal Family (@theroyalfamily)

Την ίδια φωτογραφία της κόρης της ανέβασε και η πριγκίπισσα Ευγενία στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, γράφοντας: «Ο Τζακ και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση της κόρης μας!! Είμαστε απίστευτα ερωτευμένοι με το κοριτσάκι μας».