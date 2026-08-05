Γιώργος Χριστοδούλου: «Οι ανατρεπτικές ιδέες κινούν τον κόσμο – Κάθε κατεστημένο έχει μια ανατρεπτική ιδέα να το αντιμάχεται»

Ο Γιώργος Χριστοδούλου παραχώρησε συνέντευξη στο «Ερωτηματολόγιο» του Βήματος με αφορμή τη συμμετοχή του στις «Τρωάδες» του Εθνικού Θεάτρου. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις πολιτικές του πεποιθήσεις, τονίζοντας ότι ο πυρήνας της ιδεολογίας του παραμένει αναλλοίωτος, και υποστήριξε τον διαρκή ρόλο των ανατρεπτικών ιδεών στη σύγχρονη κοινωνία.

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Γιώργος Χριστοδούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Χριστοδούλου παραχώρησε συνέντευξη στο «Ερωτηματολόγιο» του Βήματος, με αφορμή τη συμμετοχή του στις «Τρωάδες» του Εθνικού Θεάτρου.
  • Ο νεαρός ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις πολιτικές του πεποιθήσεις, δηλώνοντας πως «ο πυρήνας των πολιτικών μου πεποιθήσεων παραμένει αμετάβλητος ως ιδεολογική βάση», αλλά έχει αναθεωρήσει τη γνώμη του για πολιτικά πρόσωπα.
  • Υποστήριξε ότι «οι ανατρεπτικές ιδέες κινούν τον κόσμο» και τόνισε πως «κάθε κατεστημένο έχει μια ανατρεπτική ιδέα να το αντιμάχεται», με αυτή τη σύγκρουση να παράγει εξέλιξη.

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Συνέντευξη στο «Ερωτηματολόγιο» του Βήματος παραχώρησε αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος Χριστοδούλου, με αφορμή τη συμμετοχή του στις «Τρωάδες» του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου.

Μεταξύ άλλων, ο νεαρός ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις πολιτικές του πεποιθήσεις, αλλά και στον ρόλο που εξακολουθούν να διαδραματίζουν οι ανατρεπτικές ιδέες στη σύγχρονη κοινωνία.

Απαντώντας στο ερώτημα εάν έχει εγκαταλείψει κάποια πολιτική του πεποίθηση με το πέρασμα του χρόνου, ο Γιώργος Χριστοδούλου παραδέχθηκε πως, αν και ο πυρήνας της ιδεολογίας του παραμένει αναλλοίωτος, έχει ανασκευάσει τη γνώμη του για πολιτικά πρόσωπα που ενδεχομένως παλαιότερα να θεωρούσε ορθούς.

«Ο πυρήνας των πολιτικών μου πεποιθήσεων παραμένει αμετάβλητος ως ιδεολογική βάση. Στα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την πολιτική, προσπαθώ να μένω ευέλικτος και να κρίνω πάντα με βάση τα δεδομένα που έχω μπροστά μου. Έχω αναθεωρήσει, ας πούμε, για πολιτικά πρόσωπα και χειρισμούς που μπορεί αρχικά να θεωρούσα σωστούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο ερώτημα αν εξακολουθούν να υπάρχουν ανατρεπτικές ιδέες, ο Γιώργος Χριστοδούλου υποστήριξε πως «αν δεν υπήρχαν ανατρεπτικές ιδέες, θα μιλούσαμε για την απόλυτη στασιμότητα. Οι ανατρεπτικές ιδέες κινούν τον κόσμο. Καρποφορούν, θερίζονται και ξανά καρποφορούν σε διαρκή κύκλο».

Όπως συμπλήρωσε: «Κάθε κατεστημένο έχει μια ανατρεπτική ιδέα να το αντιμάχεται. Η σύγκρουση αυτή παράγει εξέλιξη».

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