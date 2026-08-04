Νίνο: «Μέχρι και ο Ρέμος λέει τις δικές μου ιστορίες» – ΒΙΝΤΕΟ

Καλεσμένος του Ηλία Ψινάκη στο νέο επεισόδιο του «Γηροκομείου» ήταν ο Νίνο, εξιστορώντας κοινές εμπειρίες τους από την περίοδο που «συγκατοίκησαν» για 3 ολόκληρους μήνες, παρέα με τη Ρούλα Κορομηλά και άλλους celebrities.

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε το παρασκήνιο αυτής της “συνύπαρξης” αλλά και άγνωστα περιστατικά που του έχουν συμβεί στα 23 χρόνια της πορείας του.

«Τα παιδιά του Fame Story γνωρίσαμε τον πρώτο επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε όλα τα παιδιά έξω από ένα μαγαζί, καθόμαστε στο πάρκινγκ και βγαίνει ένας άνθρωπος από τα χόρτα, με αίματα και σκισμένα ρούχα -λες και ήταν από άλλη εποχή- προχωράει προς τα εμάς και λέει “Πρόβατα! Για να γνωριστούμε, είμαι ο Βασίλης Γκόγκος!”. Είχε τουμπάρει το αυτοκίνητό του», περιέγραψε ο τραγουδιστής.

«Με τους επιχειρηματίες έχω ζήσει τις πιο ακραίες ιστορίες. Τι να σου πω τώρα; Θα σου το πω κι αν θες βαλ’ το… μέχρι και ο Ρέμος λέει τις δικές μου ιστορίες. “Ακούστε τι έγινε με τον Νίνο”», παραδέχεται χαρακτηριστικά.

Η περίοδος της «συγκατοίκησης» με τον Ηλία Ψινάκη

«Γυρίζω σπίτι στις 5 το πρωί μετά το μαγαζί, χτυπάει το κινητό μου και βλέπω “Ψινάκης”. Μου λέει “Πού είσαι; Δεν έρχεσαι από δω, έχεις κάτι άλλο να κάνεις;». Του λέω “Έρχομαι”. Έρχομαι εδώ στις 6 το πρωί, είχε κόσμο εδώ στο σπίτι, γύρω στα 40 άτομα. Ήταν ο Κώστας Καρράς, ο ένας, ο άλλος. Και έμεινα εδώ χωρίς να το ξέρει κανείς», θυμάται ο Νίνο.

«Εγώ μετά από δύο μέρες έφυγα, είχα πάει για πρωτοχρονιά και γύρισα. Εδώ γινόταν χαμός και δεν μαθεύτηκε ποτέ. Τους είχα εδώ να μου φυλάνε τη Ρούλα, τη βοήθησαν πάρα πολύ να αποκατασταθεί η υγεία της. Είχε γίνει τόση, δεν το θυμάσαι; Δεν έτρωγε, ήταν από την κορτιζόνη όλο αυτό», πρόσθεσε στην ιστορία ο Ηλίας Ψινάκης.