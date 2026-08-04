Σίσσυ Χρηστίδου σε Νίκο Κοκλώνη: «Εύχομαι η φετινή χρονιά να σου επιστρέψει απλόχερα όλη την αγάπη που δίνεις»

Ο Νίκος Κοκλώνης είχε τα γενέθλιά του την Τρίτη 4 Αυγούστου, με αγαπημένα του πρόσωπα να του εύχονται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε ένα Instagram story με κοινή τους φωτογραφία, την οποία συνόδεψε με ένα τρυφερό μήνυμα. 

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Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Κοκλώνης είχε τα γενέθλιά του την Τρίτη 4 Αυγούστου, με αγαπημένα του πρόσωπα να του εύχονται μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ανάμεσά τους και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία πραγματοποίησε μία δημοσίευση με τη μορφή Instagram story, ανεβάζοντας μία κοινή της φωτογραφία με τον παρουσιαστή.
  • Στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία, η Σίσσυ Χρηστίδου έγραψε: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου πλάσμα! Εύχομαι η φετινή χρονιά να σου επιστρέψει απλόχερα όλη την αγάπη που δίνεις».

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Τα γενέθλιά του είχε την Τρίτη 4 Αυγούστου ο Νίκος Κοκλώνης. Αγαπημένοι άνθρωποι του επιχειρηματία και παρουσιαστή, έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να του ευχηθούν για αυτή την σημαντική μέρα. Ανάμεσά τους και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία πραγματοποίησε μία δημοσίευση με την μορφή του Instagram story.

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Η έμπειρη παρουσιάστρια, ανέβασε μία κοινή της φωτογραφία με τον Νίκο Κοκλώνη. Στο όμορφο στιγμιότυπο οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Στο μήνυμα με το οποίο έχει συνοδέψει τη φωτογραφία, η Σίσσυ Χρηστίδου έγραψε: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου πλάσμα! Εύχομαι η φετινή χρονιά να σου επιστρέψει απλόχερα όλη την αγάπη που δίνεις».

Δείτε την ανάρτηση της Σίσσυ Χρηστίδου

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