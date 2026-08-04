Σίσσυ Χρηστίδου σε Νίκο Κοκλώνη: «Εύχομαι η φετινή χρονιά να σου επιστρέψει απλόχερα όλη την αγάπη που δίνεις»

Τα γενέθλιά του είχε την Τρίτη 4 Αυγούστου ο Νίκος Κοκλώνης. Αγαπημένοι άνθρωποι του επιχειρηματία και παρουσιαστή, έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να του ευχηθούν για αυτή την σημαντική μέρα. Ανάμεσά τους και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία πραγματοποίησε μία δημοσίευση με την μορφή του Instagram story.

Η έμπειρη παρουσιάστρια, ανέβασε μία κοινή της φωτογραφία με τον Νίκο Κοκλώνη. Στο όμορφο στιγμιότυπο οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Στο μήνυμα με το οποίο έχει συνοδέψει τη φωτογραφία, η Σίσσυ Χρηστίδου έγραψε: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου πλάσμα! Εύχομαι η φετινή χρονιά να σου επιστρέψει απλόχερα όλη την αγάπη που δίνεις».

Δείτε την ανάρτηση της Σίσσυ Χρηστίδου