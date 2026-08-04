Ολυμπία Χοψονίδου – Βασίλης Σπανούλης: Η μεγαλύτερη κόρη τους έγινε 11 ετών – «Χρόνια πολλά Αιμιλάκι μου»

Η οικογένεια του Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου γιόρτασε την Δευτέρα 3 Αυγούστου τα 11α γενέθλια της μεγαλύτερης κόρης τους, Αιμιλίας. Η Ολυμπία Χοψονίδου μοιράστηκε τη χαρά της με τους ακολούθους της στο Instagram, δημοσιεύοντας δύο στιγμιότυπα. 

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Βασίλης Σπανούλης Ολυμπία Χοψονίδου
Πηγή: Instagram/olympiachop
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η οικογένεια του Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου γιόρτασε τα 11α γενέθλια της μεγαλύτερης κόρης τους, Αιμιλίας.
  • Η ευτυχισμένη μητέρα πραγματοποίησε δύο αναρτήσεις στο προφίλ της στο Instagram για να μοιραστεί τη χαρά της με τους ακολούθους της.
  • Σε story της, η Ολυμπία Χοψονίδου έγραψε «Χρόνια πολλά Αιμιλάκι μου», ενώ ανέβασε και μία φωτογραφία της 11χρονης Αιμιλίας.

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Την Δευτέρα 3 Αυγούστου η οικογένεια του Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου, γιόρτασε τα γενέθλια του τέταρτου παιδιού τους και μεγαλύτερης κόρης τους, Αιμιλίας. Η ευτυχισμένη μητέρα πραγματοποίησε δύο αναρτήσεις στο προφίλ της στο Instagram, μέσα από τις οποίες μοιράστηκε τη χαρά της με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σε story της στο Instagram, η Ολυμπία Χοψονίδου ανέβασε αρχικά έναν μαυροπίνακα, πάνω στον οποίο είχε γράψει: «Χρόνια πολλά Αιμιλάκι μου». 

Στη συνέχεια, η ευτυχισμένη μητέρα, η οποία μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη έχει δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, ανέβασε μία φωτογραφία της κόρης της.

Στο στιγμιότυπο, η 11χρονη Αιμιλία Σπανούλη ποζάρει ανάμεσα σε μία άκρως καλοκαιρινή κατασκευή, που είχε δημιουργηθεί για τα γενέθλιά της. Η Ολυμπία Χοψονίδου έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του παιδιού της, χρησιμοποιώντας ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό 11.

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