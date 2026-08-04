Ολυμπία Χοψονίδου – Βασίλης Σπανούλης: Η μεγαλύτερη κόρη τους έγινε 11 ετών – «Χρόνια πολλά Αιμιλάκι μου»

Την Δευτέρα 3 Αυγούστου η οικογένεια του Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου, γιόρτασε τα γενέθλια του τέταρτου παιδιού τους και μεγαλύτερης κόρης τους, Αιμιλίας. Η ευτυχισμένη μητέρα πραγματοποίησε δύο αναρτήσεις στο προφίλ της στο Instagram, μέσα από τις οποίες μοιράστηκε τη χαρά της με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σε story της στο Instagram, η Ολυμπία Χοψονίδου ανέβασε αρχικά έναν μαυροπίνακα, πάνω στον οποίο είχε γράψει: «Χρόνια πολλά Αιμιλάκι μου».

Στη συνέχεια, η ευτυχισμένη μητέρα, η οποία μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη έχει δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, ανέβασε μία φωτογραφία της κόρης της.

Στο στιγμιότυπο, η 11χρονη Αιμιλία Σπανούλη ποζάρει ανάμεσα σε μία άκρως καλοκαιρινή κατασκευή, που είχε δημιουργηθεί για τα γενέθλιά της. Η Ολυμπία Χοψονίδου έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του παιδιού της, χρησιμοποιώντας ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό 11.