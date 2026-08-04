Νίκος Καρβέλας: Έπαιξε στο πιάνο το «Έξω φυσάει και βρέχει» – Η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου

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Την Δευτέρα 3 Αυγούστου, ο Νίκος Καρβέλας έκανε ένα δώρο στους ακολούθους του στο Instagram, το οποίο ενθουσίασε τους χιλιάδες θαυμαστές του. Συγκεκριμένα, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο παίζει πιάνο. Το τραγούδι που ακούγεται είναι το «Έξω φυσάει και βρέχει», του οποίου τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τη μουσική ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο «ταξίδεψε» με ταχύτατους ρυθμούς στον κόσμο του διαδικτύου, ενώ έφτασε και στα χέρια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο σπουδαίος συνθέτης και μαέστρος, ο οποίος διατηρεί προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλησε να το κοινοποιήσει και ο ίδιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νίκος Καρβέλας (@karvelas_unofficial)

Έτσι, το αναδημοσίευσε δημιουργώντας μία νέα ανάρτηση στους λογαριασμούς του στις δημοφιλείς πλατφόρμες του διαδικτύου.

Μάλιστα, ο Σταύρος Ξαρχάκος ανέβασε και ένα κοινό του στιγμιότυπο με τον Νίκο Καρβέλα. Σε αυτό, τους βλέπουμε να συζητούν σε φιλικό κλίμα, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου τους.