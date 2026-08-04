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Νίκος Καρβέλας: Έπαιξε στο πιάνο το «Έξω φυσάει και βρέχει» – Η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου

Ο Νίκος Καρβέλας δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram παίζοντας στο πιάνο το τραγούδι «Έξω φυσάει και βρέχει», ενθουσιάζοντας τους χιλιάδες θαυμαστές του. Το βίντεο κοινοποιήθηκε και από τον συνθέτη του τραγουδιού, Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος ανήρτησε επιπλέον και μια κοινή φωτογραφία τους.

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Νίκος Καρβέλας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Δευτέρα 3 Αυγούστου, ο Νίκος Καρβέλας έκανε ένα δώρο στους ακολούθους του στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο παίζει στο πιάνο το τραγούδι «Έξω φυσάει και βρέχει».
  • Το βίντεο «ταξίδεψε» με ταχύτατους ρυθμούς στο διαδίκτυο και ο Σταύρος Ξαρχάκος, συνθέτης του τραγουδιού, θέλησε να το κοινοποιήσει και ο ίδιος στους λογαριασμούς του.
  • Μάλιστα, ο Σταύρος Ξαρχάκος ανέβασε και ένα κοινό του στιγμιότυπο με τον Νίκο Καρβέλα, όπου τους βλέπουμε να συζητούν σε φιλικό κλίμα.

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Την Δευτέρα 3 Αυγούστου, ο Νίκος Καρβέλας έκανε ένα δώρο στους ακολούθους του στο Instagram, το οποίο ενθουσίασε τους χιλιάδες θαυμαστές του. Συγκεκριμένα, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο παίζει πιάνο. Το τραγούδι που ακούγεται είναι το «Έξω φυσάει και βρέχει», του οποίου τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τη μουσική ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο «ταξίδεψε» με ταχύτατους ρυθμούς στον κόσμο του διαδικτύου, ενώ έφτασε και στα χέρια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο σπουδαίος συνθέτης και μαέστρος, ο οποίος διατηρεί προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλησε να το κοινοποιήσει και ο ίδιος.

Έτσι, το αναδημοσίευσε δημιουργώντας μία νέα ανάρτηση στους λογαριασμούς του στις δημοφιλείς πλατφόρμες του διαδικτύου.

Μάλιστα, ο Σταύρος Ξαρχάκος ανέβασε και ένα κοινό του στιγμιότυπο με τον Νίκο Καρβέλα. Σε αυτό, τους βλέπουμε να συζητούν σε φιλικό κλίμα, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου τους.

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