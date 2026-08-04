Μιρκέτα Βιδάλη: «Η Νιόκι φύλακας εδώ στον αδελφό της» – Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον νεογέννητο γιο της

Εδώ και λίγες ημέρες η οικογένεια της Μιρκέτας Βιδάλη και του Στέφανο Καπίνο έχει μεγαλώσει, με τον ερχομό του γιου τους. Η νέα μητέρα και το βρέφος πήραν εξιτήριο και πλέον έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους. Η επιχειρηματίας, η οποία έχει και ένα πολύ ενεργό προφίλ στο Instagram, με πάνω από 90 χιλιάδες ακόλουθους, το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου μοιράστηκε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο με το μωρό της.

Στη φωτογραφία, την οποία δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, βλέπουμε τον νεογέννητο γιο της στη φωλίτσα του. Δίπλα του, βρίσκεται το σκυλάκι του ζευγαριού, η Νιόκι, η οποία έγινε μέλος της οικογένειάς τους, τον Νοέμβριο του 2025.

«Η Νιόκι φύλακας εδώ στον αδελφό της», έχει γράψει η Μιρκέτα Βιδάλη στην ανάρτησή της.

Στην πρώτη της δημοσίευση στο Instagram, μετά τον ερχομό του γιου της, η νέα μητέρα είχε γράψει: «Και κάπως έτσι γίναμε γονείς. Το πρώτο μας εικοσιτετράωρο σε μερικές εικόνες γεμάτες εξάντληση, αγάπη και ανθρώπους που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Η μέρα δεν εξελίχθηκε όπως την είχαμε φανταστεί. Όμως αυτό που κρατάω από αυτή την εμπειρία είναι ότι, όπως και στη ζωή, έτσι και στη γέννα, κάποια πράγματα δεν πάνε όπως τα έχεις σχεδιάσει . Και τελικά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου.

Ο γιατρός μου, Γιάννης Κουτουλάκης, που ήταν μαζί μου από την πρώτη στιγμή και έκανε ό,τι μπορούσε μέχρι το τέλος για να πετύχει ο φυσιολογικός τοκετός. Η θεία μου και μαία μου, η Έφη που την αγαπώ τόσο πολύ, για τη στήριξη και τη φροντίδα της σε κάθε στάδιο. Και φυσικά ο Στεφ, που έζησε όλη αυτή τη διαδρομή μαζί μου, λεπτό προς λεπτό.

Και κάπως έτσι ξεκίνησε το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας».