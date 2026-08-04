Αμφιλοχία: Πυροσβέστης υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς

Πυροσβέστης υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στη Βαρετάδα Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, καλώδιο ηλεκτροδότησης αποκολλήθηκε από κολώνα. Η πυκνή βλάστηση είχε αναπτυχθεί σε μεγάλο ύψος γύρω από την κολώνα, με αποτέλεσμα η φωτιά να καταστρέψει τους συνδέσμους στήριξης. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή συνέβαλαν στην πτώση του καλωδίου, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Έχασε τις αισθήσεις του για 2 λεπτά

Ο 42χρονος πυροσβέστης υπέστη ηλεκτροπληξία όταν το νερό ήρθε σε επαφή με το πεσμένο καλώδιο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για περίπου δύο λεπτά.

Λίγο αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις του, ωστόσο, δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από το σημείο, καθώς τα πόδια του είχαν μουδιάσει από το ισχυρό πλήγμα που υπέστη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου πέντε λεπτά αργότερα εντοπίστηκε από τον διοικητή του, ο οποίος κινητοποίησε άμεσα τη διαδικασία διακομιδής του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύτηκε στην Καρδιολογική Κλινική για προληπτική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έκριναν ότι η πορεία της υγείας του ήταν ιδιαίτερα καλή και, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις, έλαβε εξιτήριο. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο σπίτι του, κάνοντας χρήση αναρρωτικής άδειας, ενώ η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά.