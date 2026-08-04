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Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: «Δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού» λέει ο Τσούκαλης

Στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη αναφέρθηκε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης. Για τη δολοφονία συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός, ενώ ο κ. Τσούκαλης εκτιμά ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού και ότι το επικρατέστερο κίνητρο φαίνεται να είναι η ληστεία.

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πτώμα σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Η 38χρονη Βρετανίδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης σχολίασε την υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, εκτιμώντας ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού», τουλάχιστον ως προς τη μεταφορά της σορού.
  • Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 26χρονος αλλοδαπός από το Αφγανιστάν, ενώ ο κ. Τσούκαλης χαρακτήρισε την υπόθεση «ρουτίνας» για την Ελληνική Αστυνομία, επαινώντας τις υψηλές επιχειρησιακές της δυνατότητες.
  • Το επικρατέστερο κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να είναι η ληστεία, καθώς χρησιμοποιήθηκε η τραπεζική κάρτα του θύματος.

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Την υπόθεση της  δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου σχολίασε το πρωί της Τρίτης (4/8) ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης.

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Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός από το Αφγανιστάν, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Τα κρίσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση της σορού

Ο κύριος Τσούκαλης υπογράμμισε ότι από τις πρώτες ημέρες είχε εκτιμήσει πως η λύση της υπόθεσης βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο στην Κυψέλη όπου βρέθηκε το θύμα. Όπως είπε, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε ακτίνα λίγων εκατοντάδων μέτρων, σε συνδυασμό με τα δακτυλικά αποτυπώματα της άτυχης Σκωτσέζας, αποτέλεσαν κρίσιμα εργαλεία για την ταυτοποίηση της σορού και την εξιχνίαση της υπόθεσης.

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Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση «ρουτίνας» για τα σημερινά δεδομένα της Ελληνικής Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι το ελληνικό FBI, όπως αποκαλείται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λειτουργεί πλέον με εξαιρετικά υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες, αντίστοιχες με εκείνες προηγμένων αστυνομικών υπηρεσιών του εξωτερικού.

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις μετά τη σύλληψη του 26χρονου, ο κ. Τσούκαλης εκτίμησε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού, τουλάχιστον ως προς τη μεταφορά της σορού. Όπως ανέφερε, η μεταφορά ενός ανθρώπινου σώματος μέσα σε βαλίτσα παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και, παρότι είναι πιθανό να πραγματοποιήθηκε από ένα άτομο, θεωρεί πιθανό να υπήρξε και δεύτερο πρόσωπο που βοήθησε ή γνώριζε τι είχε συμβεί χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι το επικρατέστερο κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να είναι η ληστεία, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, χρησιμοποιήθηκε η τραπεζική κάρτα του θύματος για αναλήψεις χρημάτων μετά το έγκλημα.

Ο ιδιωτικός ερευνητής υποστήριξε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια τα τοπικά αστυνομικά τμήματα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία στη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων, σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν συχνά απαιτούνταν η συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η αυξημένη αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει όσους διαθέτουν κρίσιμες πληροφορίες να απευθύνονται έγκαιρα στις Αρχές, ακόμη και επώνυμα. Όπως σημείωσε, όσο πιο άμεσα φτάνουν οι πληροφορίες στους αστυνομικούς, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα διαθέσιμα ερευνητικά μέσα και να εξιχνιαστούν γρήγορα σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις.

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