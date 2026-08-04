Mary Rivera: Πέθανε η γλυκιά γιαγιά από το «Spider-Man: No Way Home»

Η Mary Rivera, η ηθοποιός που είχε υποδυθεί τη γιαγιά του «Ned Leeds» στην ταινία «Spider-Man: No Way Home» του 2021, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Μέλος της οικογένειάς της δήλωσε στο TMZ ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και οι γιατροί προειδοποίησαν πως η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά σοβαρή. Σύμφωνα με τον συγγενή της, οι γιατροί εξήγησαν ότι ακόμη κι αν έβγαινε από το κώμα, η πρόγνωσή της θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενής. Έτσι, η οικογένεια πήρε τη δύσκολη απόφαση να διακόψει τη μηχανική υποστήριξή της.

Η Mary Rivera έφυγε από τη ζωή στις 15 Απριλίου στη Χονολουλού και αργότερα αποτεφρώθηκε.

Συγγενής της δήλωσε στο TMZ ότι η ηθοποιός έζησε μια όμορφη και γεμάτη ζωή και ήταν ιδιαίτερα περήφανη για τη συμμετοχή της στη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία της Marvel το 2021. Η οικογένειά της ήταν εκείνη που την παρότρυνε να περάσει από οντισιόν για τον ρόλο, ο οποίος τελικά εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ζωής της.

Σε μία από τις πιο αξέχαστες σκηνές της ταινίας, η ηρωίδα, μιλώντας στα ταγκαλόγκ, ζητά από τον «Spider-Man», τον οποίο υποδύεται ο Άντριου Γκάρφιλντ να καθαρίσει τους ιστούς αράχνης από το ταβάνι, ενώ ο εγγονός της μεταφράζει τα λόγια της.