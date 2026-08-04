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Mary Rivera: Πέθανε η γλυκιά γιαγιά από το «Spider-Man: No Way Home»

Η Mary Rivera, ηθοποιός που υποδύθηκε τη γιαγιά του «Ned Leeds» στην ταινία «Spider-Man: No Way Home» του 2021, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών. Η οικογένεια δήλωσε ότι η γλυκιά γυναίκα ήταν περήφανη για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη ταινία της Marvel.

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Mary Rivera
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Mary Rivera, η ηθοποιός που είχε υποδυθεί τη γιαγιά του «Ned Leeds» στην ταινία «Spider-Man: No Way Home» του 2021, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.
  • Υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και, μετά την προειδοποίηση των γιατρών για την εξαιρετικά σοβαρή της κατάσταση, η οικογένεια πήρε τη δύσκολη απόφαση να διακόψει τη μηχανική υποστήριξή της.
  • Ήταν ιδιαίτερα περήφανη για τη συμμετοχή της στη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία της Marvel, με μία από τις πιο αξέχαστες σκηνές, να τη βρίσκει να μιλά στα ταγκαλόγκ στον «Spider-Man».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Mary Rivera, η ηθοποιός που είχε υποδυθεί τη γιαγιά του «Ned Leeds» στην ταινία «Spider-Man: No Way Home» του 2021, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Μέλος της οικογένειάς της δήλωσε στο TMZ ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και οι γιατροί προειδοποίησαν πως η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά σοβαρή. Σύμφωνα με τον συγγενή της, οι γιατροί εξήγησαν ότι ακόμη κι αν έβγαινε από το κώμα, η πρόγνωσή της θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενής. Έτσι, η οικογένεια πήρε τη δύσκολη απόφαση να διακόψει τη μηχανική υποστήριξή της.

Η Mary Rivera έφυγε από τη ζωή στις 15 Απριλίου στη Χονολουλού και αργότερα αποτεφρώθηκε.

Συγγενής της δήλωσε στο TMZ ότι η ηθοποιός έζησε μια όμορφη και γεμάτη ζωή και ήταν ιδιαίτερα περήφανη για τη συμμετοχή της στη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία της Marvel το 2021. Η οικογένειά της ήταν εκείνη που την παρότρυνε να περάσει από οντισιόν για τον ρόλο, ο οποίος τελικά εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ζωής της.

Σε μία από τις πιο αξέχαστες σκηνές της ταινίας, η ηρωίδα, μιλώντας στα ταγκαλόγκ, ζητά από τον «Spider-Man», τον οποίο υποδύεται ο Άντριου Γκάρφιλντ να καθαρίσει τους ιστούς αράχνης από το ταβάνι, ενώ ο εγγονός της μεταφράζει τα λόγια της.

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