Βορίζια: Αποφυλακίστηκαν υπό όρους 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη

Εκτός φυλακής βρίσκονται τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια, που είχαν προφυλακιστεί για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για τον γαμπρό, τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς και τον αδελφό του θύματος.

Οι τρεις τους ήταν προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπών στα Ακόλυτα, ενώ για την υπόθεση των Βοριζίων είχαν κληθεί πρόσφατα να απολογηθούν για την υπόθεση της έκρηξης του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ήταν το περιστατικό που «πυροδότησε» το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου του 2025.

Ως προς την κρίσιμη υπόθεση των Βοριζίων τους είχε αποδοθεί η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας, καθώς το πρωινό της έκρηξης ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή της Ν. Αλικαρνασσού, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Ποιοι όροι τους επιβλήθηκαν

Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης κ. Θεονύμφη Μπέρκη, οι τρεις αποφυλακίστηκαν με διάταξη ανακριτή και οι όροι που τους επιβλήθηκαν είναι:

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε μένα ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής και της μη προσέγγισης των φερόμενων παθόντων και των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας.