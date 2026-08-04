LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Βορίζια: Αποφυλακίστηκαν υπό όρους 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη

Τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια αποφυλακίστηκαν υπό όρους, αφού είχαν προφυλακιστεί για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για τον γαμπρό, τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς και τον αδελφό του θύματος, οι οποίοι είχαν κληθεί να απολογηθούν και για την υπόθεση της έκρηξης εμπρηστικού μηχανισμού στα Βορίζια.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Βορίζια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτός φυλακής βρίσκονται τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια, ο γαμπρός, ο ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς και ο αδελφός του θύματος, που είχαν προφυλακιστεί για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο.
  • Οι τρεις τους ήταν προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπών στα Ακόλυτα, ενώ για την υπόθεση των Βοριζίων τους είχε αποδοθεί η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για την έκρηξη του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού.
  • Οι όροι που τους επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η εμφάνιση κάθε μέρα ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής και η μη προσέγγιση των φερόμενων παθόντων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εκτός φυλακής βρίσκονται τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια, που είχαν προφυλακιστεί για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για τον γαμπρό, τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς και τον αδελφό του θύματος.

Βορίζια: Ελεύθερα τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη για τη βόμβα που προκάλεσε την τραγωδία με δύο θύματα

Οι τρεις τους ήταν προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπών στα Ακόλυτα, ενώ για την υπόθεση των Βοριζίων είχαν κληθεί πρόσφατα να απολογηθούν για την υπόθεση της έκρηξης του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ήταν το περιστατικό που «πυροδότησε» το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου του 2025.

Ως προς την κρίσιμη υπόθεση των Βοριζίων τους είχε αποδοθεί η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας, καθώς το πρωινό της έκρηξης ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή της Ν. Αλικαρνασσού, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Βορίζια: Ενώπιον της ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι για την έκρηξη που προηγήθηκε του μακελειού – Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι

Ποιοι όροι τους επιβλήθηκαν

Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης κ. Θεονύμφη Μπέρκη, οι τρεις αποφυλακίστηκαν με διάταξη ανακριτή και οι όροι που τους επιβλήθηκαν είναι:

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε μένα ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής και της μη προσέγγισης των φερόμενων παθόντων και των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ