Ρέθυμνο: Νεκρός 40χρονος στην περιοχή του Κουμπέ – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Άμεση ήταν η κινητοποίηση το πρωί της Τρίτης (04/08), των τοπικών Αρχών στο Ρέθυμνο, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα, στην περιοχή του Κουμπέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οδηγούν στο συμπέρασμα, πως ο θάνατός του επήλθε πιθανότατα, έπειτα από πτώση από ύψος, όμως τίποτε δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Όπως μεταδίδει το creta24.gr, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα διαλευκάνει τα ακριβή αίτια του θανάτου.