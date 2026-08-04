Ρέθυμνο: Νεκρός 40χρονος στην περιοχή του Κουμπέ – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Το πρωί της Τρίτης, οι τοπικές Αρχές στο Ρέθυμνο κινητοποιήθηκαν μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα, περίπου 40 ετών, στην περιοχή του Κουμπέ. Τα αρχικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότατα από πτώση από ύψος, με τον άνδρα να φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τη διαλεύκανση των αιτιών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ασθενοφόρο, ΕΚΑΒ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση το πρωί της Τρίτης (04/08), των τοπικών Αρχών στο Ρέθυμνο, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα, στην περιοχή του Κουμπέ.- Πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο θάνατός του προήλθε πιθανότατα, έπειτα από πτώση από ύψος.- Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Άμεση ήταν η κινητοποίηση το πρωί της Τρίτης (04/08), των τοπικών Αρχών στο Ρέθυμνο, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα, στην περιοχή του Κουμπέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οδηγούν στο συμπέρασμα, πως ο θάνατός του επήλθε πιθανότατα, έπειτα από πτώση από ύψος, όμως τίποτε δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Όπως μεταδίδει το creta24.gr, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα διαλευκάνει τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ