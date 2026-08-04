Νοσοκομείο Χαλκίδας: Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά όταν «έσκασε» φιάλη οξυγόνου μέσα σε θάλαμο με 5 ασθενείς

Εργατικό ατύχημα με τον τραυματισμό ενός εργαζόμενου τεχνικού από «σκάσιμο» ροόμετρου μεγάλης φορητής φιάλης οξυγόνου μέσα σε θάλαμο με 5 ασθενείς, καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας.

Η συγκεκριμένη φιάλη μάλιστα όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων είχε μεταφερθεί για τις ανάγκες του πρόσθετου, πέμπτου κρεβατιού που είχε τοποθετηθεί στο θάλαμο.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (31/7), όταν «σε νοσηλευτικό θάλαμο όπου νοσηλεύονταν πέντε ασθενείς, δίπλα στο πρόσθετο κρεβάτι όπου είχε τοποθετηθεί μεγάλη φιάλη οξυγόνου, «έσκασε» το ροόμετρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο ένας τεχνικός κατά την εκτέλεση της εργασίας του».

Οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων

Στην ανακοίνωση των εργαζομένων τονίζεται ότι «επανειλημμένα, δημόσια και εγγράφως, έχουμε επισημάνει τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούνται από την προσθήκη επιπλέον κλινών σε θαλάμους χωρίς τις αναγκαίες υποδομές και από την τοποθέτηση μεγάλων φορητών φιαλών οξυγόνου στους χώρους νοσηλείας», σημειώνοντας ότι «οι προειδοποιήσεις αυτές δεν εισακούστηκαν».

Στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος των εργαζομένω απαιτεί από κάθε αρμόδια αρχή τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό «ατύχημα», τις αιτίες που το προκάλεσαν και την απόδοση ευθυνών, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας κάνει γνωστό ότι μετά το σοβαρό εργατικό «ατύχημα», τον τραυματισμό του εργαζόμενου την άμεση παρέμβαση του Συλλόγου, οι φορητές φιάλες οξυγόνου απομακρύνθηκαν από τα νοσηλευτικά τμήματα.

«Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί στους εργαζόμενους, δόθηκε νέα προφορική εντολή οι πρόσθετες κλίνες να χρησιμοποιούνται μόνο για ασθενείς που δεν χρειάζονται χορήγηση οξυγόνου», τονίζει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εξέλιξη αυτή όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά γεννά ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα, όπως: «Ποιος δίνει αυτές τις εντολές; Γιατί δίνονται προφορικά και όχι εγγράφως; Με ποια επιστημονικά και κλινικά κριτήρια χαρακτηρίζεται ένας νοσηλευόμενος ως “ελαφρύ περιστατικό”»;

Οι εργαζόμενοι ζητούν απαντήσεις

Τονίζει επίσης ότι σε ένα νοσοκομείο δεν υπάρχουν «ελαφριά» και «βαριά» περιστατικά με διοικητικούς όρους και ζητά απαντήσεις για το τι θα συμβεί σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης ενός ασθενή που νοσηλεύεται σε πρόσθετη κλίνη και την ανάγκη λήψης οξυγόνου.

Υπογραμμίζει ότι «η απομάκρυνση των φορητών φιαλών οξυγόνου δεν αναιρεί το βασικό πρόβλημα», καθώς, όπως αναφέρει, «οι πρόσθετες κλίνες εξακολουθούν να παραμένουν σε θαλάμους που δεν σχεδιάστηκαν για να τις φιλοξενούν, χωρίς να έχουν αλλάξει οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των τμημάτων, χωρίς ενίσχυση του προσωπικού και χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό».

Καταλήγοντας ο Σύλλογος Εργαζομένων απαιτεί «την άμεση απομάκρυνση όλων των πρόσθετων κλινών από τα νοσηλευτικά τμήματα, την έγγραφη ανάκληση κάθε προφορικής οδηγίας που αλλοιώνει τους κανόνες ασφαλούς νοσηλείας και την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και την προσαρμογή του Οργανισμού στις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας».